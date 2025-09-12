Bahçeli’nin Röportajı Siyasette Deprem Etkisi Yarattı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun bir aradan sonra verdiği röportajda gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu. İBB süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkisi, DEM Parti ve barış süreci konularını ilk kez detaylı şekilde değerlendirdi.

İmamoğlu ve İBB Soruşturmaları

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediye başkanlarıyla ilgili soruşturmalarda iddianamelerin Ekim ayında hazırlanması gerektiğini belirtti. Suçluların ceza alması, haklıların ise beraat etmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca CHP’nin soruşturma sürecinin TRT’de yayımlanması talebine destek vererek, şeffaflığın halkın hakkı olduğunu söyledi.

CHP’ye Eleştiriler

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarını sert bulduğunu ifade ederek, liderin daha sabırlı ve sakin olması gerektiğini belirtti. CHP’de yaşanan iç tartışmaların medyada büyütüldüğünü, partinin kendi çözüm yollarına sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan ile İlişkisi ve Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek verdiğini vurgulayan Bahçeli, bunu dostluktan ziyade makama duyulan saygı olarak açıkladı. Erdoğan’ın 2028’de de görevine devam etmesi gerektiğini ve MHP’nin bu durumda tam destek vereceğini söyledi.

Barış Süreci ve DEM Parti

İmralı Süreci’ni ve PKK ile barış adımlarını değerlendiren Bahçeli, Ahmet Türk ve Ahmet Özer’in görevlerine iade edilmesi gerektiğini ifade etti:

“Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Görevlerine iade edilmeleri, barış ve kardeşlik duygusunu güçlendirecektir.”

DEM Parti milletvekillerinin elini sıkmasının, Cumhur İttifakı’nın gereği ve Meclis’te yapıcı adım olarak atıldığını açıkladı.

Sosyal Medya ve Toplumsal Mesaj

Sosyal medyanın toplum ve aile yapısına zarar verdiğini savunan Bahçeli, radikal bir çözüm önerisi getirerek sosyal medyanın kapatılması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti’ye Eleştiriler

Bahçeli, İYİ Parti ile yeni bir ittifak ihtimali olmadığını vurguladı ve partinin söylemlerini dikkate almadıklarını belirtti.