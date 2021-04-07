HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Fırıncılar Fedarasyonu’nde Pide Açıklaması

Fırıncılar Fedarasyonu’nde Pide Açıklaması
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
20 views
07 Nisan 2021 - 14:41
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl ramazan pidesi fiyatının kilogram bazında 11-12 lira olacağını belirterek, “Ankara’da 275 gram pide 3 liradan, Antalya ve İzmir’de 250 gram pide 3 liradan, İstanbul’da 365 gram pide 4 liradan satışa sunulacak” ifadesini kullandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yazılı açıklamasında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl ramazan pidesinin il bazında, illerin maliyetleri dikkate alınarak kilogram bazında 11-12 lira civarında gerçekleşeceğinin altını çizen Balcı, “Örneğin Ankara’da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir’de 250 gram pide 3 lira, İstanbul’da 365 gram pide 4 lira, Kocaeli ve Sakarya’da 370 gram pide 4 lirayken, Trabzon’da ise 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

Balcı, fırıncıların önceliklerinin salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pideleri en hijyenik şekilde vatandaşlara ulaştırmak olacağına işaret ederek, işletmelerde maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gereken hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.

Erdoğan’dan Normalleşme MesajıErdoğan’dan Normalleşme Mesajı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan’dan Normalleşme MesajıErdoğan’dan Normalleşme Mesajı
Öğretmenlerden, korona virüslü öğrencilere bakmaları istendiÖğretmenlerden, korona virüslü öğrencilere bakmaları istendi
Konya’da gösteri uçağı düştüKonya’da gösteri uçağı düştü
Erdoğan: Bildiri buram buram darbe kokuyorErdoğan: Bildiri buram buram darbe kokuyor
Wilma Elles’ten Nafaka DavasıWilma Elles’ten Nafaka Davası
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.