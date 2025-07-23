MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI 25 TEMMUZ’DA ÖDENECEK

Memur emeklilerinin Temmuz ayı maaşlarına yapılacak zam farkı için beklenen ödeme tarihi belli oldu. Emekli Sandığı (4/C) kapsamındaki yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisi, Temmuz 2025 dönemine ait maaş zam farkını 25 Temmuz Cuma günü alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplamda 12 milyar TL’yi bulan zam farkı, emeklilerin maaş aldıkları banka veya PTT hesaplarına herhangi bir başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak yatırılacak.

SGK, memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam farkı ödemesi için herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını duyurdu. Zam farkı ödemeleriyle ilgili tüm detaylar SGK’nın resmi internet sitesinden ve banka bilgilendirmeleri üzerinden takip edilebilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Temmuz ayında zamlı maaşlarını alırken, ayrıca bir zam farkı ödemesi yapılmıyor. Bu kapsamda, sadece Emekli Sandığı (4/C) kapsamındaki memur emeklileri zam farkı alacak. Emekliler, 25 Temmuz’dan itibaren maaş aldıkları hesaplardan zam farkı ödemelerini kolaylıkla çekebilecek.