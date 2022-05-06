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Reuters’tan dikkat çeken analiz: ‘Türkiye Batı ile ilişkilerin normalleşmesi şansını yitirdi’

Reuters’tan dikkat çeken analiz: ‘Türkiye Batı ile ilişkilerin normalleşmesi şansını yitirdi’
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06 Mayıs 2022 - 9:41

İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya-Ukrayna savaşıyla arabuluculuk pozisyonuna oturma çabası içinde olan Türkiye ile Batı’nın normalleşme çabalarının Gezi Parkı davası ile Osman Kavala’ya verilen ceza ile hasar gördüğünü belirtti.

İngiliz haber ajansı Reuters, yıllardır gerilimin üst seviyede olduğu Türkiye ile Batı ülkeleri arasındaki normalleşme süreci ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Analizde, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşında üstlendiği aracı konumun Batı ile arasındaki ilişkilerin ısınmasına yardımcı olmasının beklendiği belirtilirken iş insanı Osman Kavala’ya Gezi davasında verilen müebbet hapis cezasının eriyen buzları yeniden dondurduğu kaydedildi.

Gezi Parkı davasında kararın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Moskova’ya gitmesinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinden iki saat sonra geldiğini aktarırken, “Arabuluculuk rolü nedeniyle Batı’da oluşan iyi niyeti karşılıksız bıraktı ve Türkiye’nin de Batı ile arasındaki buzların çözülme şansı da elinden uçup gitti” yorumu da yer aldı.

Analizde, “Kavala’nın 25 Nisan’da yargılandığı mahkeme sonucunu telefonuna düştüğünde şaşkınlığa uğrayan Batılı bir diplomat bu kararın Erdoğan’ın devleti nasıl yönettiğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, ‘Ukrayna konusundaki tutumu nedeniyle (Erdoğan) puan toplasa da, bazı konularda güvenilemez’ diye konuştu. Bir başka diplomat da Kavala davasının sonucunu, ‘Olabilecek en kötü senaryo’ şeklinde yorumladı” ifadesi yer aldı.

“HER ŞEY ALT ÜST OLDU”

Dava sonucunu Reuters’a yorumlayan sekiz diplomat Türkiye’nin Batı ile yıpranmış olan ekonomik ve politik ilişkilerinin iyileşme hedeflerine bir darbe olduğunu belirttiler. Diğer yandan da Erdoğan’ın Moskova’ya yakın durarak Batı’nın uyguladığı yaptırımlara karşı duruşuna da dikkat çektiler.

Diplomatlara da göre mahkemenin kararı Batı’nın da arzuladığı yakınlaşmaya yönelik beklentileri de askıya almış oldu.

Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapan ve her iki ülkenin dışişleri bakanları ile müzakerecilerini ağırlayan Türkiye için bu durum her şeyi altüst etmiş oldu.

Anketler Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde oy kaybedeceğini gösterirken, Batılı diplomatlar Avrupa Birliği ile gümrük birliğinin yenilenmesi müzakerelerinde ilerleme olasılığı da dahil olmak üzere önemli bir ticari ya da yatırım anlaşmasına varılması ihtimalinin zayıfladığını söylediler.

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