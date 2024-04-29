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2 tıp öğrencisi okudukları üniversiteye temizlik personeli olarak atandı

2 tıp öğrencisi okudukları üniversiteye temizlik personeli olarak atandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Nisan 2024 - 16:23
Diyarbakır’daki 2 tıp öğrencisi okudkuları üniversiteye temizlik personeli olarak atandı.

Hayat pahalılığı gün geçtikçe artıyor. Öğrenciler de geçinebilmek için iş fırsatlarını da değerlendiriyor.

Diyarbakır’da yaşayan 2 tıp öğrencisi, okudukları üniversiteye temizlik personeli olarak atandı. Geçen yıl 2. Sınıfta okuyan Ahmet Selçuk Maral ve arkadaşı Mehmet Caner Bahçivancı eğitim gördükleri fakültenin hastanesinde temizlik personeli olarak çalışmaya başladı.

2 öğrenci çevredekiler tarafından iftihar ediliyor.

Caner Bahçivancı, açıklamasında geçen yıl KPSS sınavına girdiklerini ve temizlik personeli olarka atandıklarını söyledi.

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Hem okuyup hem de ailelerine desek olmak istediklerini belirleyen Bahçivancı, “Çevremiz bizimle iftihar ediyor. Üniversite sınavına hazırlanırken aynı zamanda KPSS sınavını beraber yürütüyordum. Üniversite sınavında sayısal alanda yerleşmede 14 bin 709. oldum. “ dedi.

Devamında ise Bahçivancı kendilerinden gurur duyduklarını açıkladı.

Ahmet Selçuk Maral da yaptığı işten gurur duyduğunu belirtti.

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