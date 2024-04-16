Melisa Döngel’den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı

“Sen Çal Kapımı”, “Aşk Mantık İntikam” ve “Aşk Taktikleri” gibi dizilerde rol alan 24 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Döngel, tatil sezonunu açtı. Teknede verdiği pozlarla şaşırtan oyuncuya adeta yorum yağdı.
“Sen Çal Kapımı”, “Aşk Mantık İntikam” ve “Aşk Taktikleri” gibi dizilerde rol alan 24 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Döngel, tatil sezonunu açtı. Teknede verdiği pozlarla şaşırtan oyuncuya adeta yorum yağdı.
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Bir dönem rap şarkıcısı Sefo ile aşk yaşayan, daha sonra ise teknik direktör Sergen Yalçın yaşadığı aşkla gündeme gelen Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Aşk hayatı çalkantılı bir şekilde devam eden Döngel, ara sıra estetik haberleriyle de gündeme geliyor.
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Tatil sezonunu açan Döngel, bomba gibi pozlarıyla deyim yerindeyse nefes kesti.
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GÜNEŞ BANYOSU
Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan Melisa Döngel, tekne pozlarıyla mest etti.
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Güneş banyosu yapan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.
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