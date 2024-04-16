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Melisa Döngel’den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı

Melisa Döngel’den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Nisan 2024 - 15:29

“Sen Çal Kapımı”, “Aşk Mantık İntikam” ve “Aşk Taktikleri” gibi dizilerde rol alan 24 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Döngel, tatil sezonunu açtı. Teknede verdiği pozlarla şaşırtan oyuncuya adeta yorum yağdı.

Melisa Döngel'den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı - Sayfa 1

“Sen Çal Kapımı”, “Aşk Mantık İntikam” ve “Aşk Taktikleri” gibi dizilerde rol alan 24 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Döngel, tatil sezonunu açtı. Teknede verdiği pozlarla şaşırtan oyuncuya adeta yorum yağdı.

 

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı - Sayfa 2

Bir dönem rap şarkıcısı Sefo ile aşk yaşayan, daha sonra ise teknik direktör Sergen Yalçın yaşadığı aşkla gündeme gelen Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Aşk hayatı çalkantılı bir şekilde devam eden Döngel, ara sıra estetik haberleriyle de gündeme geliyor.

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı - Sayfa 3

Tatil sezonunu açan Döngel, bomba gibi pozlarıyla deyim yerindeyse nefes kesti.

 

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı - Sayfa 4

GÜNEŞ BANYOSU 

Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan Melisa Döngel, tekne pozlarıyla mest etti.

 

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı - Sayfa 5

Güneş banyosu yapan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı - Sayfa 6

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı - Sayfa 7

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı - Sayfa 8

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı - Sayfa 9

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı - Sayfa 10

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı - Sayfa 11

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı - Sayfa 12

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı - Sayfa 13

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı - Sayfa 14

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı - Sayfa 15

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Melisa Döngel'den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı - Sayfa 16

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