Melisa Döngel’den bomba tekne pozları! Sezonu bir açtı pir açtı

Bir dönem rap şarkıcısı Sefo ile aşk yaşayan, daha sonra ise teknik direktör Sergen Yalçın yaşadığı aşkla gündeme gelen Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Aşk hayatı çalkantılı bir şekilde devam eden Döngel, ara sıra estetik haberleriyle de gündeme geliyor.