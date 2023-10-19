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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Ekim 2023 - 15:21
Son olarak Camdaki Kız dizisinde Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan gibi isimlerle başrol oynayan Burcu Biricik’in yeni mesleğini duyanlar çok şaşırdı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 1

Kırmızı Oda, Hayat Şarkısı, Kuzgun gibi dizilerde rol alan Burcu Biricik en son Camdaki Kız dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Dizideki performansı ile beğeni toplayan Biricik, Nalan karakterine hayat verdi.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 2

Sevilen yapımın final yapmasının ardından dinlenen Biricik’in ticarete atıldığı ortaya çıktı. Snob Magazin‘in haberine göre ünlü isim Ayvalık‘ta butik otel açacak.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 3

Eşi Emre Yetkin ile beraber iki yıldır çalışan güzel oyuncu tadilatın sonuna geldi.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 4

Biricik, 5-6 odalı olan butik otelini özel konsept yapıyor.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 5

Orman konseptli odalar yaptıran çift, iki yıl önce eski Rum evini satın almış.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 6

Burcu Biricik‘in otelin hemen caddesinde ise evinin olduğu iddia edildi.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 7
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 8
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 9
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 10
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 11
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 12
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 13
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 14
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 15
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 16
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 17
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 18
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 19
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 20
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı - Sayfa 21
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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik sektör değiştiriyor! Yeni mesleği herkesi şaşırttı
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