NUSRET'TEN SONRA HADİSE'YE SAHTE E-İMZA TUZAĞI

Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran dolandırıcılık olayında, daha önce dünyaca ünlü şef Nusret Gökçe’nin banka hesabından 200 bin TL çeken İbrahim Aykut B., bu kez ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz’ü hedef aldı. 2024 yılında Nusret adına sahte vekaletname düzenleyerek hesaptan para çeken şüpheli, yakalanıp tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilmişti.

Tahliye sonrası yeni planını devreye sokan İbrahim Aykut B., bu kez sahte e-imzalı bir mahkeme kararı hazırladı. Gaziantep 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden eşine vasi atanması için aldığı gerçek kararın taraf isimlerini değiştirerek, Hadise’nin “kısıtlı” ilan edilmesini sağladı. Böylece ünlü şarkıcının banka hesapları ve gayrimenkullerinde tasarruf yetkisi elde etmeye çalıştı.

Ancak bu plan, banka çalışanlarının dikkati sayesinde suya düştü. Durumu fark eden yetkililer hemen harekete geçti ve sahtecilik girişimi engellendi. Mahkeme, evrakta sahtecilik suçlamasıyla şüpheli hakkında şikayette bulundu.

Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, “Hadise Hanım, sahte belge ile mahkeme kararı oluşturan bir şebekenin mağduru olmuştur. Müvekkilimin ismi, taraf olmadığı bir dosyaya eklenerek e-imza ile karar hazırlanmıştır” açıklamasını yaptı.

Hadise ise ifadesinde, “Taraf olmadığım bir dosyada sahte belge düzenleyen ve mal varlığımın kontrolünü ele geçirmeye çalışan İbrahim Aykut B.’den şikayetçiyim. Herhangi bir zararım yok” diyerek şikayetini yineledi.

