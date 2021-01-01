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Melis Sezen’in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram’ı salladı! “Olmaz böyle güzellik”

Melis Sezen’in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram’ı salladı! “Olmaz böyle güzellik”
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03 Ocak 2022 - 15:04

Melis Sezen’in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram’ı salladı! “Olmaz böyle güzellik”

Sadakatsiz dizisindeki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, şimdi de ‘Maske Kimsin Sen?’ programının jüri koltuğunda oturuyor. Instagram’da takipçileriyle paylaştığı göğüs dekolteli pozlarının ardından Sezen, şimdi de bacak dekolteli yeni yıl pozuyla gündeme geldi.

Melis Sezen'in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram'ı salladı! "Olmaz böyle güzellik" - Sayfa 1

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren ve adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen, aynı zamanda ‘Maske Kimsin Sen?’ yarışmasında jüri koltuğuna oturdu.

Melis Sezen'in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram'ı salladı! "Olmaz böyle güzellik" - Sayfa 2

Son günlerde yarışmanın heyecanıyla sık sık paylaşımlar yapan Melis Sezen, Altın Kelebek Ödülleri’ne iddialı bir dekolteyle katılmış ve gündem olmuştu.

Melis Sezen'in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram'ı salladı! "Olmaz böyle güzellik" - Sayfa 3

YENİ YIL PAYLAŞIMI

Melis Sezen, bu sefer de bacak dekoltesiyle pozlarını paylaştı.

Melis Sezen'in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram'ı salladı! "Olmaz böyle güzellik" - Sayfa 4

Başarılı oyuncu paylaşımına “Merhaba 2022! Çok umut doluyuz! Güzelliklerle, sevgiyle, en önemlisi sağlıkla karşıla bizi! Hepimizin kalbini sevgiyle doldur, vicdanımız uyanık olsun ve mucizeler her an yanımızda olsun! Mutlu seneler” notunu düştü.

Melis Sezen'in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram'ı salladı! "Olmaz böyle güzellik" - Sayfa 5

Derin bacak yırtmacı tercih eden Melis Sezen’in pozlarına hayranlarından beğeni yağdı.

Melis Sezen'in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram'ı salladı! "Olmaz böyle güzellik" - Sayfa 6

Takipçileri ünlü oyuncuya “Elbisen şahane” ve “Olmaz böyle güzellik” gibi yorumlarda bulundu.

Melis Sezen'in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram'ı salladı! "Olmaz böyle güzellik" - Sayfa 7

İşte Melis Sezen’in o pozları:

Melis Sezen'in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram'ı salladı! "Olmaz böyle güzellik" - Sayfa 8
Melis Sezen'in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram'ı salladı! "Olmaz böyle güzellik" - Sayfa 9
Melis Sezen'in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram'ı salladı! "Olmaz böyle güzellik" - Sayfa 10

Melis Sezen'in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram'ı salladı! "Olmaz böyle güzellik" - Sayfa 14

Melis Sezen'in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram'ı salladı! "Olmaz böyle güzellik" - Sayfa 17

 

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