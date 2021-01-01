Melis Sezen’in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram’ı salladı! “Olmaz böyle güzellik”
Sadakatsiz dizisindeki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, şimdi de ‘Maske Kimsin Sen?’ programının jüri koltuğunda oturuyor. Instagram’da takipçileriyle paylaştığı göğüs dekolteli pozlarının ardından Sezen, şimdi de bacak dekolteli yeni yıl pozuyla gündeme geldi.
Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren ve adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen, aynı zamanda ‘Maske Kimsin Sen?’ yarışmasında jüri koltuğuna oturdu.
Son günlerde yarışmanın heyecanıyla sık sık paylaşımlar yapan Melis Sezen, Altın Kelebek Ödülleri’ne iddialı bir dekolteyle katılmış ve gündem olmuştu.
YENİ YIL PAYLAŞIMI
Melis Sezen, bu sefer de bacak dekoltesiyle pozlarını paylaştı.
Başarılı oyuncu paylaşımına “Merhaba 2022! Çok umut doluyuz! Güzelliklerle, sevgiyle, en önemlisi sağlıkla karşıla bizi! Hepimizin kalbini sevgiyle doldur, vicdanımız uyanık olsun ve mucizeler her an yanımızda olsun! Mutlu seneler” notunu düştü.
Derin bacak yırtmacı tercih eden Melis Sezen’in pozlarına hayranlarından beğeni yağdı.
Takipçileri ünlü oyuncuya “Elbisen şahane” ve “Olmaz böyle güzellik” gibi yorumlarda bulundu.
İşte Melis Sezen’in o pozları: