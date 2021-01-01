Feryal Gülman isyan etti: Yasak aşkını Türkiye’nin gözü önünde yaşıyor

Feryal Gülman isyan etti: Yasak aşkını Türkiye’nin gözü önünde yaşıyor

Teve2’nin sunuculuğunu, Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı Teve2 Magazin Masası programına bugün, sosyetenin ünlü ismi Feryal Gülman telefonla bağlanarak 8 yıldır süren boşanma davası hakkında konuştu.

Geçtiğimiz ay sonuçlanan ve mahkemenin 60 milyon lira tazminat ödemeye mahkum ettiği Kemal Gülman ile Feryal Gülman arasındaki çekişme son bulmuyor.

Teve2 Magazin Masası programına telefonla bağlanarak dava hakkında konuşan Feryal Gülman, hala eşim diye hitap ettiği Kemal Gülman’ın karara itiraz ettiğini ve dolayısıyla davanın henüz bitmediğini açıkladı.

“EŞİM OĞLUMUZLA GÖRÜŞMÜYOR.”

Dava sürecinin nasıl başladığını sesi titreyerek anlatan Feryal Gülman, 8 yıl önce boşanma davası açmaya nasıl karar verdiğini anlattı. Eşinin telefon konuşmalarını yakaladıktan sonra takip ederek ihaneti gördüğünü söyleyen Feryal Gülman eşinin oğullarıyla da görüşmediğini söyledi.