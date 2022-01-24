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Trabzonspor’a mağlup olan Galatasaray’ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı!

Trabzonspor’a mağlup olan Galatasaray’ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı!
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24 Ocak 2022 - 9:16

Trabzonspor’a mağlup olan Galatasaray’ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı! İşte Süper Lig’deki son puan durumu

Trabzonspora mağlup olan Galatasarayın galibiyet hasreti 4 maça çıktı İşte Süper Ligdeki son puan durumu

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasındaki derbide Trabzonspor’a son dakikalarda gelen gollerle 2-1 kaybeden Galatasaray’da büyük yıkım yaşanırken ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve Terim’in ardından göreve İspanyol teknik adam Domenec Torrent’i getiren sarı kırmızılılar ligdeki kötü gidişini sürdürüyor.

Süper Lig’in 23. haftasında lider Trabzonspor’u konuk eden Galatasaray, karşılaşmada 2-1 yenik ayrılırken Torrent yönetiminde çıktığı üçüncü maçtan da puan alamadı.

Ligde oynadığı son 12 maçta yalnızca bir kez kazanabilen sarı kırmızılılar, Domenec Torrent yönetiminde öne geçtiği 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak kötü bir performans ortaya koydu.

Ligde topladığı 27 puanla 15. sırada yer alan Galatasaray, düşme hattının yalnızca 3 puan önünde bulunuyor.

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Zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor ise 54 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

 

Trabzonspora mağlup olan Galatasarayın galibiyet hasreti 4 maça çıktı İşte Süper Ligdeki son puan durumu

 

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