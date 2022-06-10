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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı…

Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı…
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10 Haziran 2022 - 15:19

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile rol aldığı Sadakatsiz dizisiyle ünlenen ve dizide Derin’i canlandıran Melis Sezen sosyal medya pozlarıyla öne çıkıyor. Son olarak Melis Sezen minicik şortlu tarzıyla ev halini paylaşınca oyuncuya pek çok yorum geldi.

Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 1

Sadakatsiz finali sonrası soluğu tatilde alan ve tatil pozlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen ev halini paylaştı.

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 2

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar’ın kıyafetinin sütyensiz olmasını hedef olmasıyla bir süre gündem olan Melis Sezen, geri adım atmamış ve “Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz” demişti.

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 3

Melis Sezen şimdi de mini siyah şortu ve beyaz büstiyerli ev haliyle dikkat çekti.

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 4

Güzelliğiyle hayranlarını mest eden Sezen’in yere oturduğunu görenler Sezen’i ti’ye alarak “Üşüteceksin abla” yorumları yaptı.

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 5

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’e “Şimdiden Derin’i özledik” diyenler de oldu.

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 6

İşte o kareler…

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 7

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 8

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 9

Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

İşte o karelerden bazıları…

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 10

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 11

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 12

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 13

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 14

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 15

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 16

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 17

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 18

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 19

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 20

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 21

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Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı… - Sayfa 22

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