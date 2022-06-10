Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı…

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile rol aldığı Sadakatsiz dizisiyle ünlenen ve dizide Derin’i canlandıran Melis Sezen sosyal medya pozlarıyla öne çıkıyor. Son olarak Melis Sezen minicik şortlu tarzıyla ev halini paylaşınca oyuncuya pek çok yorum geldi.