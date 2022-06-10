Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı…

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile rol aldığı Sadakatsiz dizisiyle ünlenen ve dizide Derin’i canlandıran Melis Sezen sosyal medya pozlarıyla öne çıkıyor. Son olarak Melis Sezen minicik şortlu tarzıyla ev halini paylaşınca oyuncuya pek çok yorum geldi.
Sadakatsiz finali sonrası soluğu tatilde alan ve tatil pozlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen ev halini paylaştı.
132
Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar’ın kıyafetinin sütyensiz olmasını hedef olmasıyla bir süre gündem olan Melis Sezen, geri adım atmamış ve “Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz” demişti.
232
Melis Sezen şimdi de mini siyah şortu ve beyaz büstiyerli ev haliyle dikkat çekti.
332
Güzelliğiyle hayranlarını mest eden Sezen’in yere oturduğunu görenler Sezen’i ti’ye alarak “Üşüteceksin abla” yorumları yaptı.
432
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’e “Şimdiden Derin’i özledik” diyenler de oldu.
532
İşte o kareler…
632
732
832
Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
İşte o karelerden bazıları…
932
1032
1132
1232
1332
1432
1532
1632
1732
1832
1932
2032
2132