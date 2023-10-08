Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü…

Fenerbahçe USA Derneği, dün görkemli bir baloya ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Hande Yener’in sahneye çıkacağı duyuruldu. Ancak organizasyona 1 gün kala Hande Yener yerine başka bir sanatçının konser vereceği açıklandı. Sebebi ise şaşırttı. İşte detaylar…

New York’ta 22 yıldır faaliyet gösteren ve Amerika’daki Fenerbahçelileri bir araya getiren Fenerbahçe USA Derneği dün görkemli bir baloya ev sahipliği yaptı.

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Derneğin 2003’ten bu yana her yıl düzenlediği Geleneksel Fenerbahçeliler Balosu, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına ithafen ‘Cumhuriyetimizin Işığında 100 Yıl Gururla’ teması ile kutlandı.

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Üstelik gecede NFT’lerin unutulduğunu düşünürken kulübün tarihini anlatan “Vakt-i Fener” eserinin dijital dünyada da yaşayacak bir NFT sürümünün çıkarılacağı duyuruldu.

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Eserin ilk parçası, Fenerbahçe’nin kalbi olarak kabul edilen logosunun, Ulu Önder Atatürk’e dönüştüğü bölümü içeriyor. Bu geceye özel bu NFT’ler, açık artırmayla satışa sunuldu. Fenerbahçe ilklerini bizlerle buluşturan, bir asrı aşan şanlı tarihimizi kronolojik olarak görsel dille anlatan, New York’ta yaşayan mix media/kolaj konsept sanatçısı Burak Karavit tarafından yaratılan sanat eseri büyük beğeni aldı.

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HANDE YENER’İN SAHNE ALACAĞI DUYURULMUŞTU Baloda sahneye çıkacak isim Hande Yener olarak duyuruldu.

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Ancak, bir gün kala Yener’in vize sorunundan dolayı gelemeyeceği, yerine Gülşen’in çıkacağı açıklandı.

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Bunun nedeni Hande Yener’in vize sorunu yaşaması olarak açıklandı.

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Bir diğer iddia ise Hande Yener’in vergi krizi yaşamasıydı.

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Turist vizesiyle daha önce ABD’ye girip iş yapan ve bunun vergisini ödemeyen sanatçılara vize verilmediğine dikkat çeken Sabah yazarı Funda Karayel, bir grubun Hande Yener’in vizesinde sorun olmadığını ve vergi krizinden dolayı sahne alamadığını söylediğini yazdı. İşte Funda Karayel’in aktardığı o detaylar…

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SANATÇILARIN VERGİ KRİZİ “Amerika’da iş yapabilmek için prosedürüne uygun olmak gerek. Aksi halde çalışamazsın. Peki Türkiye’den gelen birçok Türk sanatçı turist vizesiyle nasıl sahne alıyor?”

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“Turist vizesiyle iş yapmak mümkün değil şikayet ya da inceleme olursa ülkeye bir daha girişlerinde sıkıntı olacağı bir gerçek. Daha önceden klibini burada çekmiş bazı sanatçılarda aynı sorun yaşandı.”

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“Amerika’da film ya da klip çekiyorsun ama ülkeye herhangi bir vergi ödemiyorsun bu tespit edilirse ABD asla ve asla bu kişilere vize vermiyor.”

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“Özetle turne kapsamında Amerika’ya uğrayan birçok sanatçının bundan sonraki süreçte başı vergiyle dertte.”

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