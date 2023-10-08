Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü…

Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
08 Ekim 2023 - 16:23

Fenerbahçe USA Derneği, dün görkemli bir baloya ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Hande Yener’in sahneye çıkacağı duyuruldu. Ancak organizasyona 1 gün kala Hande Yener yerine başka bir sanatçının konser vereceği açıklandı. Sebebi ise şaşırttı. İşte detaylar…

Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü… - Sayfa 1

New York’ta 22 yıldır faaliyet gösteren ve Amerika’daki Fenerbahçelileri bir araya getiren Fenerbahçe USA Derneği dün görkemli bir baloya ev sahipliği yaptı.

114

Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü… - Sayfa 2

Derneğin 2003’ten bu yana her yıl düzenlediği Geleneksel Fenerbahçeliler Balosu, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına ithafen ‘Cumhuriyetimizin Işığında 100 Yıl Gururla’ teması ile kutlandı.

214

Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü… - Sayfa 3

Üstelik gecede NFT’lerin unutulduğunu düşünürken kulübün tarihini anlatan “Vakt-i Fener” eserinin dijital dünyada da yaşayacak bir NFT sürümünün çıkarılacağı duyuruldu.

314

Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü… - Sayfa 4

Eserin ilk parçası, Fenerbahçe’nin kalbi olarak kabul edilen logosunun, Ulu Önder Atatürk’e dönüştüğü bölümü içeriyor. Bu geceye özel bu NFT’ler, açık artırmayla satışa sunuldu. Fenerbahçe ilklerini bizlerle buluşturan, bir asrı aşan şanlı tarihimizi kronolojik olarak görsel dille anlatan, New York’ta yaşayan mix media/kolaj konsept sanatçısı Burak Karavit tarafından yaratılan sanat eseri büyük beğeni aldı.

414

Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü… - Sayfa 5

HANDE YENER’İN SAHNE ALACAĞI DUYURULMUŞTU

Baloda sahneye çıkacak isim Hande Yener olarak duyuruldu.

514

Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü… - Sayfa 6

Ancak, bir gün kala Yener’in vize sorunundan dolayı gelemeyeceği, yerine Gülşen’in çıkacağı açıklandı.

614

Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü… - Sayfa 7

Bunun nedeni Hande Yener’in vize sorunu yaşaması olarak açıklandı.

714

Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü… - Sayfa 8

Bir diğer iddia ise Hande Yener’in vergi krizi yaşamasıydı.

814

Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü… - Sayfa 9

Turist vizesiyle daha önce ABD’ye girip iş yapan ve bunun vergisini ödemeyen sanatçılara vize verilmediğine dikkat çeken Sabah yazarı Funda Karayel, bir grubun Hande Yener’in vizesinde sorun olmadığını ve vergi krizinden dolayı sahne alamadığını söylediğini yazdı.

İşte Funda Karayel’in aktardığı o detaylar…

914

Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü… - Sayfa 10

SANATÇILARIN VERGİ KRİZİ

“Amerika’da iş yapabilmek için prosedürüne uygun olmak gerek. Aksi halde çalışamazsın. Peki Türkiye’den gelen birçok Türk sanatçı turist vizesiyle nasıl sahne alıyor?”

1014

Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü… - Sayfa 11

“Turist vizesiyle iş yapmak mümkün değil şikayet ya da inceleme olursa ülkeye bir daha girişlerinde sıkıntı olacağı bir gerçek. Daha önceden klibini burada çekmiş bazı sanatçılarda aynı sorun yaşandı.”

1114

Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü… - Sayfa 12

“Amerika’da film ya da klip çekiyorsun ama ülkeye herhangi bir vergi ödemiyorsun bu tespit edilirse ABD asla ve asla bu kişilere vize vermiyor.”

1214

Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü… - Sayfa 13

“Özetle turne kapsamında Amerika’ya uğrayan birçok sanatçının bundan sonraki süreçte başı vergiyle dertte.”

1314

Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü… - Sayfa 14

“Resmi olarak duyurulan bir etkinliğin vergisinin araştırılması çok normal. Bakalım kimler vergisini veriyor, öğreniriz.”

1414

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’nin fotoğrafına beğeni yağmuruKıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’nin fotoğrafına beğeni yağmuru
Ünlü şarkıcı Göksel’in konserinde korkunç kaza! Duyma yetisini kaybetti, dava açtı…Ünlü şarkıcı Göksel’in konserinde korkunç kaza! Duyma yetisini kaybetti, dava açtı…
Mehmet Yalçınkaya’dan yürek yakan açıklama! Aşçı diye sevdiği kızı vermemişlerMehmet Yalçınkaya’dan yürek yakan açıklama! Aşçı diye sevdiği kızı vermemişler
MasterChef’te olaylar gecesi! Büyük kavga çıktı, yarışma iptal edildiMasterChef’te olaylar gecesi! Büyük kavga çıktı, yarışma iptal edildi
Eda Taşpınar Boğaz’da kano yaptı. Tatilden tatile koşuyorEda Taşpınar Boğaz’da kano yaptı. Tatilden tatile koşuyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’de kritik gün, gözler İstanbul İl Kongresi’nde: 600’ü aşkın delege oy kullanacak…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
RAMS Başakşehir, 3 maç sonra galip geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Saldırı sırasında İsrail’de olan ünlü Türk DJ Mahmut Orhan: “Yaşadıklarım çok korkutucuydu”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Köpekleri ölünce veterinere dehşeti yaşattılar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Malatya ve Niğde’de korkutan depremler!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Halk TV programcısı Serhan Asker gözaltına alındı! ‘Hakkımda yakalama emri varmış…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Afganistan’daki depremlerde can kaybı sayısı 320’ye yükseldi
SON DAKİKA HABERLERİ
Afganistan’daki depremlerde can kaybı sayısı 320’ye yükseldiEkim 8, 2023-4:17 pm
Havai fişek dükkanında yangın: 12 ölüEkim 8, 2023-4:16 pm
Kediye eziyet eden çocuk gözaltına alındıEkim 8, 2023-4:15 pm
Şahinler Çetesi’ne büyük operasyon! Örgütün lideri tutuklandı!Ekim 3, 2023-11:13 am
Borsa güne rekorla başladıEkim 3, 2023-10:26 am
LPG’ye zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları!Ekim 3, 2023-9:29 am
Araç sahipleri dikkat: LPG’ye zam yolda!Ekim 2, 2023-10:54 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !