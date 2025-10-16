Victoria’s Secret Fashion Show 2025 Yine Gündem Oldu: Ashley Graham Podyumda Fırtına Estirdi

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Victoria’s Secret Fashion Show, 2025 yılıyla birlikte eski ihtişamını bir kez daha gözler önüne serdi. New York’ta düzenlenen organizasyon, hem ikonlaşmış modelleri hem de sürpriz isimleriyle dikkat çekti. Adriana Lima, Barbara Palvin ve Gigi Hadid gibi ünlü isimlerin podyuma çıkmasıyla gece, moda ve güzellik tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Güzeller Podyumda

Victoria’s Secret defilesinde, dünya çapında tanınmış modeller sahne aldı. Adriana Lima, podyumdaki karizması ve deneyimiyle izleyenleri büyülerken; Barbara Palvin ve Gigi Hadid ise zarafetleriyle gecenin yıldızları arasında yer aldı. Ancak gecede öne çıkan bir başka isim, kıvrımlı vücut ölçüleri ve özgüveniyle Ashley Graham oldu.

Ashley Graham’ın Dikkat Çeken Performansı

Maxim dergisi tarafından “Dünyanın En Seksi Kadını” seçilen Ashley Graham, Victoria’s Secret defilesinde podyuma çıkarak büyük beğeni topladı. Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geceden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Çok eğlendim!!!! Beni davet ettiğiniz için teşekkürler. Podyumda kıvrımlı kızları temsil edebilmek benim için çok şey ifade ediyor.”

35 yaşındaki üç çocuk annesi Amerikalı model, her zaman kadınlara bedenlerini sevmeleri ve kendilerini kabul etmeleri gerektiğini vurguluyor. Victoria’s Secret sahnesinde yer alarak, farklı beden tiplerinin de moda dünyasında temsil edilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi.

NBA Yıldızı Angela Reese Podyumda

Victoria’s Secret Fashion Show 2025’in bir başka sürprizi ise NBA yıldızı Angela Reese oldu. Reese, defilede podyuma çıkarak bu ikonik organizasyonda yer alan ilk profesyonel sporcu unvanını kazandı. Spor ve moda dünyasının birleştiği bu an, geceye farklı bir renk kattı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Moda Dünyasının Buluşma Noktası

Victoria’s Secret Fashion Show, her yıl olduğu gibi 2025’te de moda dünyasının buluşma noktası oldu. Etkinlik, sadece ünlü modelleri sahneye çıkarmakla kalmadı; aynı zamanda farklı beden tipleri, profesyonel sporcular ve çeşitli güzellik anlayışlarının temsil edilmesine de olanak tanıdı.

Bu yılki defile, özellikle Ashley Graham ve Angela Reese’in varlığıyla öne çıktı. Moda dünyasında ezber bozan isimlerin podyuma çıkarak kıvrımlı ve sportif vücut tiplerini temsil etmesi, organizasyonun çeşitliliğe verdiği önemi gösterdi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Victoria’s Secret 2025, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Özellikle Ashley Graham’ın kıvrımlı vücudunu cesurca sahneye taşıması ve Angela Reese’in sporcu kimliğiyle defileye katılması, izleyiciler tarafından övgüyle karşılandı. Defilenin fotoğraf ve videoları, moda tutkunları tarafından kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025, bir kez daha moda dünyasının gözünü üzerinde topladı ve hem geleneksel güzellik anlayışını hem de farklı beden tiplerini kutlayan bir organizasyon olarak tarihe geçti.