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Melis Sezen de külot trendine uydu!

Melis Sezen de külot trendine uydu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ocak 2024 - 16:25
Sadakatsiz dizisiyle ünlenen ve her paylaşımıyla adından söz ettiren Melis Sezen son pozlarıyla gündem oldu. Yağmur Tanrısevsin’den sonra Melis Sezen de külot trendine uydu.

Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 1

‘Sadakatsiz’ dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile büyük beğenin toplayan oyuncu Melis Sezen tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 2

Sevgilisi Atilla Bingöl’ün ABD’de bir hayli meşhur olan tükürük örneği ile kişinin atalarını belirleyen DNA kitini doğum gününde hediye almasıyla geçtiğimiz günlerde adından söz ettiren Sezen paylaşımlarıyla da bir hayli dikkat çekiyor.

Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 3

İlginç dansları, iddialı tarzıyla dikkat çeken Melis Sezen son olarak Elle dergisi için pozlar verdi.

Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 4

Dünyada bir süredir yayılan külot modasına uyan Melis Sezen kapak için ilginç pozlar verince sosyal medyanın da diline düştü.

Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 5

Oyuncunun pozunu görenler “Zarafetten uzak olmuş”, “Çok saçma bir poz”, “Bu poza neden gerek duydunuz?”, “Hiç hoş değil” yorumlarında bulundu.

İşte o kareler…

Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 7
Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 8
Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 9
Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 10
Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 11
Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 12
Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 13
Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 14
Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 15
Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 16
Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 17
Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 18
Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 19
Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 20
Melis Sezen de külot trendine uydu! Pozlarına bir bakan bir daha baktı… - Sayfa 21
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