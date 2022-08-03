Demet Akalın’ın başından aşağı içki döktüğü garsondan açıklama: “Bu durum tamamen…”

Demet Akalın’ın sahne aldığı mekânda garsonun kafasına içki dökmesi tartışma yaratmıştı.

Şarkıcı Demet Akalın’ın kafasından aşağı şampanya döktüğü garson “Bu durum tamamen espri amaçlıdır. Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır” dedi.

Şarkıcı Demet Akalın’ın, Bodrum’da sahne aldığı esnada, başından aşağı şampanya döktüğü garson sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Murat Yaşar isimli garson, yaşananlardan ötürü rahatsızlık duymadığını belirtti ve “Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır. Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır” dedi.

Akalın ile daha önceden çekilen fotoğrafını da paylaşan Yaşar, “Demet Abla’nın çalışanlara her zaman faydası olmuştur. Linç girişimini doğru bulmuyorum. Solistimiz Demet Akalın ile 2018 yılından bu yana çalışıp birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim” ifadelerini de kullandı.