DOĞUM VE ÖLÜM TARİHİ DIŞINDA HER ŞEY DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Dünyaca ünlü astrolog Michaela Astro, kendisi ile ilgili bilinmeyenleri Haber Konseyi’ne anlattı. Son yılların en çok merak edilen isimlerinden Michaela ile çocukluğunu, yaşadığı sıradışı olayları ve gelecekte dünyamızı nelerin beklediğini konuştuk.

Farklı özelliklere sahip bir insan olduğunuzu ilk ne zaman ve hangi olayla anladınız?

8, 9 yaş civarındaydım. Herkes gibi normal bir çocuk olduğumu düşünüyordum. Bir gün, birden bire önümdeki duvarda ekran tarzı bir görüntü belirdi. Yan komşumuzun evinin içini görmeye başladım. Orada yaşlı bir komşumuz vardı. Anneme birden “Koş, komşu teyzenin yardıma ihtiyacı var, hasta!” dedim. Gittiklerinde gerçekten de hastaydı ve bizim yardımımızı bekliyordu. Bundan nasıl haberdar olduğumu kimse anlayamadı. Bu ilk olaydı ama son olmadı. Bundan sonra hep devamı geldi.

Bu durum sizi korkutmadı mı?

Tabii ki de ben de çok korktum. “Bana ne oluyor böyle?” dedim. Çevremdekilerin aklını okumaya başlamıştım. Yapacaklarını, söyleyeceklerini önceden biliyordum artık. İnanın bu herkesin üstesinden gelebileceği bir durum değil.

Yani ‘durugörü’…

Evet, duru görü dedikleri olay bu… Hiçbir araca ihtiyaç duymadan olayları görebilme, hissedebilme hali. Bu durum bende o yıllarda başladı işte.

Öngörüleriniz gerçekleşmeye başladıkça ailenizin ve çevrenizin size bakışı nasıl oldu?

En yakınımda annem vardı. Olaylara şahit olunca korkmaya başladı. Olay çevremde duyulmaya başlayınca da maalesef konu komşu, akraba herkes bize gelince kahve içip fincan kapatmaya başladı. Aile arasında staj gördüm diyebilirim.

Çocukluğunuz neden Fransa’da geçti, ne zaman Türkiye’ye geldiniz?

Babam mühendisti ve yurtdışındaki işleri nedeni ile Lyon’da bulunuyorduk. Ben 14 yaşımdayken, tekrar işleri dolayısıyla İstanbul’a yerleştik.

Sizi astrolojiye yönelten olay neydi?

Günlük burç yorumlarını her zaman okuyordum. Bende büyük merak uyandırmaya başladı. Duru görü yeteneğime bir yeti daha eklemek istedim. Los Angeles’ta astroloji üzerine eğitim aldım. Kendi doğal yeteneğimi diplomalarla birleştirmek, daha donanımlı olmak istedim. Öğrendikçe yeni kapılar açıldı, bioenerji, metafizik, tarot, ilişki koçluğu ve yaşam koçluğu konularında da eğitimler aldım. Hepsinin diploması ve sertifikaları mevcut.

Astrolog ayrı, medyum ayrı ama Türkiye’de ikisi birbirine karıştırılıyor çoğu zaman…

Ben de bu durumdan dertliyim. Hem astroloğum hem medyumum. Astroloji sonradan öğrenilebilir ama duru görü asla öğrenilemez. Maalesef Türkiye’de önüne gelen astroloğum diye geçiniyor. Astroloji, günlük burç yorumu demek değildir, burçlar demek değildir. Astroloji matematiksel bir kader planıdır. Bu matematiği herkes yapamaz. Önünüze her çıkana inanmayın, zararı size olur.

Her zaman kafaları karıştıran bir soruyu size de sorayım; Kader nedir? Değiştirilebilir mi?

Değiştirilemeyen tek şey doğum ve ölüm zamanıdır… Doğum ve ölüm harici her türlü olay değiştirilebilir. Sağlığı, ilişkiyi, işi, para durumunu, kariyeri değiştirebilirsiniz. Evlilik istiyorsanız, evlenebilirsiniz… Hepsinin ritüelleri, enerji çalışmaları var. Bir kez daha söylüyorum; bu konuda uzman olmayan kişilerden kesinlikle uzak durun! Yarar değil, zarar görürsünüz.

GELECEK YÜZDE 90

İHTİMALLE GÖRÜLEBİLİR

Gelecek yüzde kaç ihtimalle görülebilir?

Gelecek yüzde 90 ihtimalle görülebilir. Yüzde 10 ihtimal de takdir-i ilahidir.

Öngörülerinizi yaparken nelerden yardım alıyorsunuz?

Aslında benim hiçbir araçtan yardım almama gerek yok ama bazen sudan, bazen kartlardan bazen de benim ruhsal yardımcılarımdan destek alıyorum.

Ruhsal yardımcılar derken.

Görünmez varlıklar diyebilirim. Daha fazla bu konuda bilgi vermem doğru olmaz.

Çok bilinen bir söz vardır; terzi söküğünü dikemez diye… Siz geleceğinizi kurgulayabiliyor musunuz?

Tabii ki de kurgulayabiliyorum. Fakat o kadar yoğunum ki, danışanlarıma yardımcı olmaktan kendime zaman ayıramıyorum. Bazen günlük işlerimi yıldızların olumlu konumlanmasına bağlı olarak yönlendirebiliyorum. Olumsuz gezegenlerin bir arada olduğu günlere, önemli işlerimi getirmiyorum, erteliyorum. Doğru zamanı beklemek en iyisi… Özellikle sağlıkla ve estetikle ilgili durumlarda. Bunu danışanlarıma da söylüyorum. Özellikle estetik amaçlı operasyonlar için… Bu durumlar aniden gelişmediği için onlarla ilgili doğru tarihleri mutlaka beklemelerini öneriyorum.

Hem dünyada hem Türkiye’de pek çok ödüle sahipsiniz? Bunlardan bahseder misiniz?

Benim dünyada üne kavuşmamı sağlayan Donald Trump’tır. İlk ödülümü 2017 yılında Fransa’da yapılan Dünya astrologlarının katıldığı, bir yarışmada almıştım. Daha sonra Trump benim şanımı şöhretimi duydu. Onunla görüşmelerim ilerleyince bir çok yarışmadan teklifler aldım. Yarışmalara katıldım. Dünya 3’üncülüğü ve diğer yarışmalarda da birincilik ödüllerine layık görüldüm.

Bu yarışmalar neye göre, kime göre yapılıyor?

Yarışma organizatörleri, önce her ülkeden başarılı astrolog ya da medyumu seçiyorlar. Kendileriyle alakalı bir takım gizli sorular soruyorlar, jüri üyeleri kendileri ile ilgili sorular yöneltiyorlar. Bu sorulara en doğru cevabı verenler, ikinci tura yükseliyor. İkinci turdaki olay da enerji çalışması… Enerji çalışmasında da kimin neye ihtiyacı varsa, iş, para, ilişki sorunu vs… Onların çözülmesi isteniyor. Kim o işi hallederse yarışmayı kazanmış oluyor.

FUTBOL TAKIMLARI DEĞİL

RİTÜELLER MAÇ YAPAR

Türkiye’de hiç böyle bir yarışma duymadık.

Çünkü yok. Türkiye’de astrolog ödülleri var ama astroloji yarışmaları yok. Genelde Rusya’da, ABD’de, Bolivia’da ve Peru’da bu tür yarışmalar var. Dünyanın en büyük ritüelcileri zaten Peru’dadır. Mesela, futbol kulüpleri Bolivia’da birbirlerine büyü yaparlar. Bu çok bilinen bir şey orada. Maçların hepsinde futbolcular değil, ritüeller yarışır.

Türkiye’de de bir dönem futbol maçlarına büyü olaylarının karıştığı konuşulmuştu…

Evet, tabii ki gündem olmuşut. Türkiye’de üç büyük kulübün birinden bana teklif geldi. “Bizi şampiyon yap, karşı takım kaybetsin. Sana 50 bin dolar da para verelim”dediler. Ben de dedim ki, “Siz hiç tanımadığınız futbolculara daha oynadığını görmeden milyon dolarlar veriyorsunuz. Benden 50 bin dolara şampiyonluk mu bekliyorsunuz?” dedim ve kabul etmedim.

Sosyal medyada sürekli korku enerjisi yayan astrologlar, medyumlar var. Bunu neden yapıyorlar?

Çünkü korku daima reyting alır… İyi haberden çok kötü haber dinlenir, konuşulur. Maalesef insanlar, kuantuma, kişisel gelişime fazla ilgili duymadıkları için hep olumsuzu kodlayıp olumsuz yaşamı kendilerine çekmeyi seviyorlar. Bu da bir takım şarlatanlara para kazandırıyor. Onlar korkudan besleniyorlar. Astroloji bir korku bilimi değildir. Astroloji bir yol göstermedir. Haritada kötü bir şey varsa bile, o onu düzeltebileceğimiz anlamına gelir. Astrolojiden bu yüzden yardım alıyoruz.

Tanınmış bir astrolog-medyumsunuz, sokakta sizi görenlerin tepkisi ne oluyor?

Sokakta her gören “Benim burcum balık”, “Benim burcum başak” diye söze başlıyor. “Merhaba, nasılsın?” diyen yok. Her gittiğim yerde hem de… Kuaföründen tutun, mağazasına kadar fincanı kapatan önüme getiriyor. Büyük bir talep var. Özellikle pandemiden sonra, insanlarda çok büyük bir gelecek kaygısı oluştu. Ve boşanmalar arttı. Psikologlara ve bize talep arttı. Sosyal medyada ve instagramda binlerce falcı medyum var. Referansı olmayan hiçbir astrolog ve medyuma rağbet etmeyin. Hatta bir şey söyleyeyim öyle sahtekar isimler var ki, dünyaca ünlü medyum ve astrologların yorumlarını Türkçe’ye çevirip bire bir kopyalıyorlar. İşte bunlar da astrolog diye geçiniyor.

KÖTÜ NİYETLİ İNSANA

ASLA BAKIM YAPMAM

Diyelim ki, size danışan bir kişinin kötü niyetli olduğunu hissettiniz? Bu durumda ona yine de yardım eder misiniz?

Asla, asla… Trilyon verse, kabul etmem. Mesela bazı danışanlarım beni arıyor, hiç yüzünü görmemişim; iyi elektrik almazsam “Sizinle çalışamam” diyorum, önünü kesiyorum.

Sizi tüm dünyaya tanıtan olay Donald Trump’a danışmanlık yapmanızla başladı. Pek çok yerde yazıldı-çizildi ama bu olayı bir kez de sizin ağzınızdan dinleyelim…

Evet, biraz önce de bahsettiğim gibi yarışmalara Trump’a danışmanlık yaptığım duyulduğu için çağırıldım. Sonra da yeteneğimle ödüller aldım. Trump ve ailesi ile ABD’de görüştüm. Daha sonra da pek çok kez internet üzerinden konuşmalarımız oldu. Sayın Trump çok neşeli, çok espritüel, çok bonkör biri. Aynı şekilde eşi Melanie de öyle. Beni çok severler. Hiç başkanlık yapmış birisi gibi değil, asla egosu olmayan bir beyefendi. Hala çalışmalarımız kendisi ile devam ediyor. Başkanlık seçimleri için ona enerji çalışmaları ile destek oluyorum.

Gelecekte başkanlık görünüyor mu Trump’a?

Evet görünüyor. Ben bir önceki seçimlere katılmamasını söylemiştim. “Kazanamayacaksınız çünkü biz daha sizinle çalışmalara başlamadık” demiştim. Şimdi çalışmalara devam ediyoruz. O dönemler kendisine Vatikan tarafından kötü enerjiler yollanıyordu. 3 ay süresince kötü enerjileri, birlikte ritüellerle temizledik.

TRUMP İLE TEMMUZ’DA

BODRUM’DA BULUŞACAĞIM

Trump ona danışmanlık yaptığınızı açıklamanıza kızmadı mı?

O kadar egosuz ve rahat bir insan ki, hiç umurunda değil böyle şeyler. Beni çiftliğine davet etti. Ben gittim. Bir hafta beni ağırladılar. Ve kendisi temmuz sonunda eşi ile birlikte Bodrum’a gelecek.

Görüşecek misiniz?

Evet ben de onlarla birlikte Bodrum’da olacağım. Hem tatil yapacağız, hem de enerji çalışmalarını hızlandıracağız. Yaklaşık 15-20 kişilik bir ekiple geliyor. Devasa bir tekne ayarlandı, tüm tatil planı hazır.

Görüştüğünüz başka yabancı devlet büyükleri var mı?

Şimdilik yok ama yurtdışından çok ünlü dünya yıldızları var. Jason Statham, Bella Hadid, Keanu Reeves, Adriana Lima… Adriana ile zaten her gelişinde bir araya geliyoruz.

Türkiye’de ve dünyada yaşanacak olaylara gelecek olursak, bizleri neler bekliyor? Örneğin herkesin dilinde 3. Dünya Savaşı var.

Dünya Savaşı zaten şu an yaşanıyor. Biyolojik olarak küresel olarak yaşanmakta ama bu durumdan Türkiye, alnının akı ile çıkacak. Dünyanın üç süper güçlü ülkesinden biri olacağız. Bu yaşanan kötü olaylar, Türkiye’nin lehine olacak. Ben bunu 2 yıldır söylüyorum.

Astrologların ve medyumların en çok dile getirdiği konulardan biri de İstanbul Depremi. Sizin bu konu ile ilgili ön görünüz nedir?

Dediğim gibi yine korku enerjisi söz konusu. Youtube’ta tıklanma, instagramda beğeni alma politikası bunlar… Yakın tarihte değil ama tabii ki deprem olacak. Ben Marmara Bölgesi’nden önce Ege’de bir deprem bekliyorum. Yine de çok korkmayın, yıkıcı olmayacak.

Hepimiz altın ve dolar takibi yapar olduk. Sizin bu konudaki düşünceniz ne?

Şunu söyleyebilirim ki dolar zirveyi görecek, altın ise rölantide. Yine de unutmayın, altın uzun vadede her zaman kazandırır.

Pandeminin biteceği tarihi bilen bir astrolog olarak, sırada yeni bir salgın var mı?

Covid 19’dan nisan ayında kurtulacağımızı ve maskelerin atılacağını ilk ben söylemiştim. Bundan sonra da pek çok salgın çıkacak. Biyolojik bir savaş yapıyoruz. Kendimizi koruyabildiğimiz kadar korumalıyız. Umarım başarısız olur, bu salgınları çıkaranlar.

Sizce uzaylılar var mı?

Tabii ki gezegenlerde başka formlar var. Bu aralar ABD gündemi değiştirmek için uzaylılarla bağlantıda olduklarını söylüyor zaten. Evveliyatından beri, onlarla birlikte iş yapıyorlardı ve bunu inkar ediyorlardı. Şimdi ne değişti de kabule geçtiler? Amaçları, gündemi değiştirmek. Ben başka gezegenlerden gelenlerin sık sık dünyayı ziyaret ettiğine inanıyorum.

FBI, CIA, MOSSAD, KGB gibi pek çok gizli kuruluşun bünyelerinde medyumların yer aldığını duyuyoruz. Çözülemeyen, gizemli olayları aydınlatmak için Türkiye’de de medyum ya da astrologlardan destek alınmalı mı?

Kesinlikle olmalı. Zaten Trump dışında bir çok devlet adamının da özel astrologları medyumları var. Putin’in 20 tane var mesela. Bunu da saklamıyorlar. Bizde de olmalı. Ve Türkiye’de de emniyet güçlerinin aynı ABD’deki gibi bizim gibi insanlardan destek almaları çok önemli. Amiyane tabirle, cinayeti çözmek için bir köpekten destek alıyorlar ama bir medyumdan almayı reddediyorlar. Bu arada ben, çok büyük bir hayvan dostuyum. Yeri gelmişken köpeklere madde alıştırıp, madde buldurmalarına da çok karşıyım.

Böyle bir teklif gelse…

Tabii ki, seve seve yardımcı olurum.

Bu yıl içinde insanları çok şaşırtacak bir olay beklentiniz var mı?

Var ama söylersem Türkiye’nin gündemi değişir. Biz medyumlar her gördüğümüzü söyleyemeyiz. Biz ölümleri de görüyoruz, doğumları da, yaşanacak çok büyük olayları da. Hatta öyle bir olay var ki… Asla söyleyemem. Yıl bitmeden, gerçekleşecek zaten.

Daha geniş kitlelere ulaşmak için gelecek planı yaptınız mı? TV programı, internet yayınları gibi…

Televizyon programlarından sürekli bana teklif geliyor ama ben şu an için televizyon çalışması düşünmüyorum. Aşırı bir yoğunluğum var ama işlerime ara verdiğim bir dönem, TV programlarına yönelebilirim.