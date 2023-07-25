Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Basketbolcu Mihrace Buğdaycı trafik kazasında hayatını kaybetti

Basketbolcu Mihrace Buğdaycı trafik kazasında hayatını kaybetti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
25 Temmuz 2023 - 17:58

Zonguldakspor basket takımı oyuncusu Mihrace Buğdaycı, memleketi Diyarbakır’da bisikletle giderken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Zonguldakspor’un başarılı sporcusunun ölüm haberini sosyal medya hesabından kulüp başkanı duyurdu.

Basketbolcu Mihrace Buğdaycı trafik kazasında hayatını kaybetti

Zonguldakspor basket takımı oyuncusu Mihrace Buğdaycı, memleketi Diyarbakır’da bisikletle giderken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Zonguldakspor’un başarılı sporcusunun ölüm haberini sosyal medya hesabından kulüp başkanı duyurdu.

Bisiklet kullanırken ölenlerin sayısı hızla artıyor. Yeniadım Gazetesi’nde yer alan habere göre Zonguldakspor Basket 67 takımının başarılı oyuncusu Mihrace Buğdaycı, memleketinde geçirdiği kaza sonrasında hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından kulüp başkanı Kanat Tan duyurdu. Tan şu ifadeleri kullandı:

“Çok üzgünüz. Memleketi Diyarbakır ‘da bisikleti ile seyir halinde iken araç çarpması sonucu trafik kazasında sporcumuz Mihrace Buğdaycı ‘yı kaybettik.  
Geçen sezon şampiyon kadromuzda büyük emeği olan sporcumuz için çok üzgünüz.  Sezon başında kırık parmağı ile oynayan , şampiyonlukta emeği olan , başarılı ve düzgün kardeşimiz.  Zonguldak çok seven , devamlı kandil , bayram arayan soran güzel insan.  Fenerde , liman arkasında yürümeyi çok seven , ileride hocalık için planlar yaptığımız kardeşimiz.  Çok üzüldük.  Zonguldakspor taraftarları seni asla unutmayacak.  
Oğlum Aras ile özel bağınız , paylaşımlar hep bizle yaşayacak.  Önce ailece sonra tüm Zonguldak basketbol camiası seni unutmayacağız.   Mekanın cennet olsun 7 numaralı forman bizimle yaşayacak.  Mihrace Buğdaycı…”

TEMEL ÜNLÜ HALEN BULUNAMIYOR

Geçtiğimiz hafta İstanbul Bostancı’da polis kontrol noktasından kaçtığı öne sürülen otomobil sürücüsü Sezer Temel Ünlü bir bisikletliye çarparak ölümüne neden olmuştu. Bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, Üsküdar’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Olayın üzerinden geçen onca güne rağmen Temel Ünlü halen bulunamadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştıAdana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdıSıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı
Mustafa Sarıgül’e Meclis’te yumruklu saldırıMustafa Sarıgül’e Meclis’te yumruklu saldırı
Adana depreminde dağdan kopan kaya parçaları eve girdiAdana depreminde dağdan kopan kaya parçaları eve girdi
Zafer Partisi’nden Gelecek Partisi’ne protokol yanıtı: Yüzde 1’den az oyla grup kurmak ahlâki mi?Zafer Partisi’nden Gelecek Partisi’ne protokol yanıtı: Yüzde 1’den az oyla grup kurmak ahlâki mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu: Neron Roma’yı yaktı Erdoğan Türkiye’yi yakıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mustafa Sarıgül’e Meclis’te yumruklu saldırı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana depreminde dağdan kopan kaya parçaları eve girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Basketbolcu Mihrace Buğdaycı trafik kazasında hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zafer Partisi’nden Gelecek Partisi’ne protokol yanıtı: Yüzde 1’den az oyla grup kurmak ahlâki mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haluk Levent’ten Adana depremi paylaşımı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TESETTÜRLÜ MANKEN MESLEKTAŞLARINI YERDEN YERE VURDU
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alman lojistik şirketi DHL, MNG Kargo’yu satın aldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya’dan Türkiye için flaş vize kararı. 6 Ağustos’tan itibaren başlıyorTemmuz 21, 2023-5:07 pm
Ek zam bekleyen emeklilere kötü haberTemmuz 21, 2023-4:19 pm
Karadeniz’de sıcak saatler… Tansiyon bir anda zirve yaptı! Restleşme sonrası Rusya’dan flaş hamleTemmuz 21, 2023-4:13 pm
Türkiye için ‘El Nino’ uyarısı! ‘2024 yılında da…’Temmuz 21, 2023-4:03 pm
Gıda ürünlerine yeni zam dalgası geliyor!Haziran 19, 2023-10:12 am
Yeni Kabine’de ‘Hakan Fidan’ sürprizi! İki koltuktan birine oturabilir!Mayıs 30, 2023-3:52 pm
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !