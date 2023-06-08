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İkramiye ve zamlı maaşlar için tarih netleşti

İkramiye ve zamlı maaşlar için tarih netleşti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Haziran 2023 - 16:46

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş ve bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram tatili süresi ile ilgili yaptığı açıklama sonrası bayram tatili 24 Haziran’dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran’dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin aylık ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi yatıracaklarının haberini verirken gözler ikramiyelerini ödeneceği takvime çevrildi. Kurban Bayramı bu ay 28 Haziran’da başlayacak. Bayram tatili 24 Haziran’dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran’dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.

MAAŞ VE İKRAMİYE TAKVİMİ

MAAŞ VE İKRAMİYE TAKVİMİ

Yeni dönemin ilk kabinesi emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için takvimi öne çekti.

Emekliler Kurban bayramı öncesi çifte bayram yaşarken, temmuzda da zamlı aylık alacak. Mevcut uygulamada emekli aylıkları tahsis numarasının son hanesine göre yatılıyor.

SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17-26’sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28’i, memur emeklileri de 1-5 arasında aylık alıyor. Bağ-Kur emeklilerine aylıkları tahsis numarası 9,7.5 olanlara her ayın 25’inde, 3,1 olanlara 26’sında, 8,6,4 olanlara 27’sinde, 2 ve 0 olanlara da 28’inde yatıyor. SSK emeklileri ise son rakamı 9 olanlar 17, 7 olanlar 18, 5 olanlar 19’unda, 3 olanlar 20’sinde, 1 olanlar ayın 21’inde, 8 olanlar 22’sinde, 6 olanlar 23’ünde, 4 olanlar 24’ünde, 2 olanlar 25’inde 0 olanlar ise her ayın 26’sında aylık alıyor.

5 GÜN İÇİNDE ÖDENECEK

5 GÜN İÇİNDE ÖDENECEK

Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacak. SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.

SGK TAKVİMİ AÇIKLAYACAK

SGK TAKVİMİ AÇIKLAYACAK

Emekli aylık ve ikramiye ödemelerine ilişkin takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Bayram tatilinin 24 Haziran’da başlayacağı dikkate alındığında ödeme takviminin de 17 Haziran itibariyle başlaması bekleniyor. Ramazan Bayramı’nda emeklilere 2 bin lira ikramiye yatırılmıştı.

Kurban Bayramı’nda yeni bir karar alınmaması durumunda ikramiyeler 2 bin lira olarak hesaplara yatacak. Emekliler temmuzda da zamlı aylıklarını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor.

Kademeli artışta 14 bin lira alan yüzde 45 zam formülüne göre temmuz ayı itibariyle 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak.

Diğer yandan bugün 16 bin lira aylık alan, yüzde 40 artışla 22 bin 400 lira, 21 bin lira aylık alan da yüzde 35 artışla, 28 bin 350 lira alacak. En düşük emekli aylığına zammın ardından yapılacak bu kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak.

Türkiye’de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl ocak ve temmuz ayında olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.

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