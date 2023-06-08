İkramiye ve zamlı maaşlar için tarih netleşti

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş ve bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram tatili süresi ile ilgili yaptığı açıklama sonrası bayram tatili 24 Haziran’dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran’dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.