İkramiye ve zamlı maaşlar için tarih netleşti

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş ve bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram tatili süresi ile ilgili yaptığı açıklama sonrası bayram tatili 24 Haziran’dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran’dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin aylık ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi yatıracaklarının haberini verirken gözler ikramiyelerini ödeneceği takvime çevrildi. Kurban Bayramı bu ay 28 Haziran’da başlayacak. Bayram tatili 24 Haziran’dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran’dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.