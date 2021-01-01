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Mehtap Taşkıran Niçin Yardım İstedi ?

Mehtap Taşkıran Niçin Yardım İstedi ?
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12 Ekim 2021 - 16:22
Bir döneme damgasını vuran Kanal D’nin en sevilen programlarından Kısmetse Olur ile tanınan Mehtap Taşkıran, zor günlerden geçiyor.

Seda Akgül’ün sunumuyla Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Kısmetse Olur’un asi kızı Mehtap Taşkıran, şimdilerde evladının sağlık sorunlarıyla zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz hafta kızının otobüste beyin kanaması geçirdiğini ve komada yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Taşkıran, şimdi de sevenlerinden dua istedi.

“ÇOCUĞUM ÖLECEK”

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kızının 2 günde 2 beyin ameliyatı geçirdiğini söyleyen Mehtap Taşkıran, şunları yazdı: “Özel hastanede değiliz diye ölecek miyiz? Arkadaşlar, çocuğum 2 günde 2 kez beyin ameliyatı oldu. Cumartesi ameliyat yapan doktor nöbetçiymiş gitmiş. Bugün de hiç bir beyin doktoru gelip yerinde inceleme yapmadı. Beyin doktorlarına soruyorum gelip bakar mısınız yerinde incelemeniz lazım diyorum ‘Gelmeyeceğim’ diyor. Çocuğum ölecek zaten 1 kez ihmal oldu diye 2.ameliyata acil aldılar.”

“BANA YARDIM EDİN LÜTFEN”

Postun altına ‘çocuğum ölmeden’ etiket yapar mısınız dikkat çekmek için. Bana yardım edin lütfen burada beyin cerrahisi aşırı ilgisiz. Ameliyat olmuş hastayı yerinde görmesi gerekirken mesajla bilgisayardan bilgi alarak görüyor. Allah rızası için paylaşın etiketleyin çocuğumu kaybedeceğim. Bizim hakkımız beyin cerrahisinin ilgilenmesi ama ilgilenmiyorlar.”

Mehtap Taşkıran, paylaşımlarına Sağlık Bakanlığı’nı da etiketleyerek sesinin duymasını istedi.

 

 

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