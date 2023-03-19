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Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi

Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi
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19 Mart 2023 - 13:48
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, sette süper mini eteğiyle yatağa sere serpe yatarak poz verdi. Güzel oyuncunun pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi - Sayfa 1

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını’nda Seyran rolünü oynayan Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi - Sayfa 2

Geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, son olarak sette çektirdiği fotoğrafı yayınladı.

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Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi - Sayfa 3

SERE SERPE UZANIP POZ VERDİ

Sahne için siyah mini etek ve kırmızı kazak giyen güzel oyuncu, yatağa sere serpe uzanarak pozlar verdi.

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Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi - Sayfa 4

Oyuncunun kahkaha atarak verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi - Sayfa 5

Saraçoğlu’nun yatakta verdiği pozlar birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da paylaşıldı.

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Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi - Sayfa 6

İşte Afra Saraçoğlu’ndan dikkat çeken pozlar…

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Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi - Sayfa 7
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Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi - Sayfa 8
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Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi - Sayfa 9
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Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi - Sayfa 10

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