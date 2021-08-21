HaberKonseyi

İmamoğlu, Huysuz Virjin’in Mezarını Yeniletti

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İmamoğlu, Huysuz Virjin’in Mezarını Yeniletti
3 views
21 Ağustos 2021 - 11:06
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ”Huysuz Virjin” lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun vefatının birinci yılında kabrini anıt mezar haline getirdi.

Uzun yıllardır KOAH hastalığı ile mücadele ede Huysuz Virjin lakabıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020’de zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sanatçının mezarını yeniden yaptırdı.

MEZARI BAŞINDA ANILACAK

1970’lerden 2010’lara kadar sürdürdüğü eğlence programlarıyla Türkiye’de televizyonların tanınan bir eğlence figürü haline gelen şarkıcı, sunucu ve komedyen Seyfi Dursunoğlu’nun mezarı yenilendi. Sanatçının, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan kabri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun isteğiyle Mimar Kerem Piker yeniden tasarladı.

Ekrem İmamoğlu, Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından anıt mezar haline getirilmesinden sonra Dursunoğlu, bugün mezarı başında anılacak.

Ekrem İmamoğlu, Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İyi Parti İl Başkanı Kavuncu’ya Saldıran Kişi Yakalandıİyi Parti İl Başkanı Kavuncu’ya Saldıran Kişi Yakalandı
Boğaziçi Üniversitesi’nin Yeni Rektörü Belli OlduBoğaziçi Üniversitesi’nin Yeni Rektörü Belli Oldu
Ümitcan Uygun Ünlülere Dava AçtıÜmitcan Uygun Ünlülere Dava Açtı
Keyfine Diyecek YokKeyfine Diyecek Yok
Mehmet’i Utandıran SorularMehmet’i Utandıran Sorular
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sayıştay Raporunda Skandal Ayrıntı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İyi Parti İl Başkanı Kavuncu’ya Saldıran Kişi Yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Boğaziçi Üniversitesi’nin Yeni Rektörü Belli Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ümitcan Uygun Ünlülere Dava Açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Keyfine Diyecek Yok
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet’i Utandıran Sorular
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu, Huysuz Virjin’in Mezarını Yeniletti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dans Ettiği Video Gündem Oldu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevgilisinden İç Çamaşırsız Pozlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serenay Ünlü Astroloğun Evinde Kaldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Sayıştay Raporunda Skandal AyrıntıAğustos 21, 2021-11:56 am
İyi Parti İl Başkanı Kavuncu’ya Saldıran Kişi YakalandıAğustos 21, 2021-11:43 am
Boğaziçi Üniversitesi’nin Yeni Rektörü Belli OlduAğustos 21, 2021-11:37 am
Ümitcan Uygun Ünlülere Dava AçtıAğustos 21, 2021-11:31 am
Keyfine Diyecek YokAğustos 21, 2021-11:18 am
Mehmet’i Utandıran SorularAğustos 21, 2021-11:13 am
İmamoğlu, Huysuz Virjin’in Mezarını YenilettiAğustos 21, 2021-11:06 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.