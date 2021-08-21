İmamoğlu, Huysuz Virjin’in Mezarını Yeniletti

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ”Huysuz Virjin” lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun vefatının birinci yılında kabrini anıt mezar haline getirdi.

Uzun yıllardır KOAH hastalığı ile mücadele ede Huysuz Virjin lakabıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020’de zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sanatçının mezarını yeniden yaptırdı.

MEZARI BAŞINDA ANILACAK

1970’lerden 2010’lara kadar sürdürdüğü eğlence programlarıyla Türkiye’de televizyonların tanınan bir eğlence figürü haline gelen şarkıcı, sunucu ve komedyen Seyfi Dursunoğlu’nun mezarı yenilendi. Sanatçının, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan kabri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun isteğiyle Mimar Kerem Piker yeniden tasarladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından anıt mezar haline getirilmesinden sonra Dursunoğlu, bugün mezarı başında anılacak.