Mehmet Dinçerler’den Hadise’ye gözdağı! 2 ay sonra sessizliğini bozdu

Hadise’yle olaylı bir şekilde ayrılan Mehmet Dinçerler, aylar sonra sessizliğini bozdu.
Hakkında çıkan iddiaları yanıtsız bırakan Dinçerler, röportaj paylaşımı yaparak konuşmama kararını bozduğunu gösterdi.
Ünlü popçu Hadise ile sessiz sedasız evlenen ve 4 ay sonra yine sessiz sedasız boşanan Mehmet Dinçerler, boşanma sonrasında hakkında çıkan iddiaları yanıtsız bırakmıştı.
Hiçbir yerde konuşmayan Dinçerler, son dönemlerde Hadise-Reza Zarrab ilişkisinin tekrardan gündeme gelmesiyle bu kararını bozdu.
Bazıları ise bu zamanlamanın manidar olduğunu söyledi.
Instagram hesabından röportaj görüntüsünü paylaşıp “hadi bakalım” yazan Dinçerler’in ne konuştuğu merak konusu oldu.