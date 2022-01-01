Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın açıldıkça açıldı! ‘Senin adına utandık…’

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın açıldıkça açıldı! ‘Senin adına utandık…’

Hakan Sabancı’nın mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen ve ardından yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla çok konuşulan Aygün Aydın, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle yine adından söz ettirmeyi başardı.

İş insanı Hakan Sabancı’nın mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Aygün Aydın, daha sonra yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Aydın, Instagram’da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Aydın, derin göğüs dekolteli mayosuyla havuz başında verdiği İddialı pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.