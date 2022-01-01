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Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın açıldıkça açıldı! ‘Senin adına utandık…’

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın açıldıkça açıldı! ‘Senin adına utandık…’
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17 Mart 2022 - 15:03

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın açıldıkça açıldı! ‘Senin adına utandık…’

Hakan Sabancı’nın mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen ve ardından yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla çok konuşulan Aygün Aydın, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle yine adından söz ettirmeyi başardı.

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın açıldıkça açıldı! ‘Senin adına utandık…’ - Sayfa 1

İş insanı Hakan Sabancı’nın mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Aygün Aydın, daha sonra yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın açıldıkça açıldı! ‘Senin adına utandık…’ - Sayfa 2,

Sosyal medyayı aktif kullanan Aydın, Instagram’da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın açıldıkça açıldı! ‘Senin adına utandık…’ - Sayfa 3

Aydın, derin göğüs dekolteli mayosuyla havuz başında verdiği İddialı pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın açıldıkça açıldı! ‘Senin adına utandık…’ - Sayfa 4

Aydın’ın paylaşımı, görenleri şaşkına çevirirken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın açıldıkça açıldı! ‘Senin adına utandık…’ - Sayfa 5

Aydın, derin göğüs dekolteli mayosuyla havuz başında verdiği iddialı pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın açıldıkça açıldı! ‘Senin adına utandık…’ - Sayfa 6

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı fazla iddialı bularak eleştirdi.

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın açıldıkça açıldı! ‘Senin adına utandık…’ - Sayfa 7

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Senin adına utandık, iyice deli ettin kendini” yorumunda bulundu.

İşte o video paylaşımı…

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın açıldıkça açıldı! ‘Senin adına utandık…’ - Sayfa 16

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