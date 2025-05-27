MEHMET ASLANTUĞ YENİ AŞKIYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun yıllar süren evliliğiyle magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ, 2023 yılında 27 yıllık eşi Arzum Onan ile yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncu, bu kez psikolog sevgilisi Canan Şahin ile birlikte objektiflere yansıdı.

KADIKÖY’DE İLK GÖRÜNTÜ

Aslantuğ, sevgilisi Canan Şahin ile birlikte İstanbul Kadıköy’de bir mekanda görüntülendi. Magazin kameralarına ilk kez birlikte yakalanan çift, oldukça samimi ve mutlu halleriyle dikkat çekti. İkilinin rahat tavırları, yeni ilişkilerini kamuoyundan gizleme çabası gütmediklerini gösterdi.

YENİ SAYFA: HERKES KENDİ YOLUNDA

Aslantuğ’un eski eşi Arzum Onan da boşanmanın ardından müzisyen Orkan Özkan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Her iki ismin de geçmişlerini geride bırakıp yeni ilişkilerine odaklandığı görülüyor. Mehmet Aslantuğ’un, uzun süredir sessiz kalmasının ardından aşkını kamuoyuyla paylaşması, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

İLİŞKİ SOSYAL MEDYADAN DUYURULMUŞTU

Mehmet Aslantuğ, psikolog Canan Şahin ile olan ilişkisini geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Ancak çift ilk kez fiziksel olarak birlikte görüntülenmiş oldu. Bu da ikilinin ilişkisini daha fazla gizlemeyeceğinin bir işareti olarak yorumlandı.

MAGAZİN DÜNYASINDA YANKI BULDU

Aslantuğ’un yeni aşkı, magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Özellikle 27 yıl süren evliliğin ardından gelen bu gelişme, hayranlar arasında farklı tepkilere neden oldu. Pek çok kişi Aslantuğ’un yeniden mutlu olmasını desteklerken, çiftin ilişkisiyle ilgili detaylar da merak konusu oldu.