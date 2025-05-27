İLHAN ŞEŞEN’E SON VEDA

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan Şeşen, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı için bugün Karacaahmet Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, sanat camiasının önemli isimleri ve sevenleri katıldı. Ardından İlhan Şeşen’in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DUYGUSAL ANLAR: EŞİ VE KIZI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Şeşen’in vefatı, ailesi ve sanat dünyasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Törene katılan eşi Arzu Şeşen konuşmakta güçlük çekti. Sanatçının kızı Melis Şeşen, “Hayalinin peşinden koşmuş insanlardan biriydi. Ona şahit olmak çok güzeldi” diyerek duygularını paylaştı. Oğlu Fuat Şeşen ise, “Babam kırgınlık taşıyan biri değildi, iyi bir adamdı” sözleriyle babasını anlattı.

CENAZEYE SANAT CAMİASINDAN YOĞUN KATILIM

Usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmayan isimler arasında Sunay Akın, Talat Bulut, Yonca Lodi, Ferdi Akarnur, Orhan Gencebay ve çok sayıda sanatçı yer aldı. Ayrıca Caddebostan Kültür Merkezi’nde İlhan Şeşen için bir anma töreni düzenlendi.

MÜZİK DÜNYASI YASTA: “BÜYÜK BİR DEĞERİ KAYBETTİK”

Cenaze töreninde konuşan orkestra şefi Tarık Sezer, İlhan Şeşen ile yıllarca birlikte çalıştığını belirterek, “Çok üzgünüz. Albümler, sahneler, anılar… Hepsi çok kıymetliydi” dedi. Orhan Gencebay ise, “İlhan kardeşimiz çok kıymetli bir sanatçıydı. Bu dünyadaki görevini layıkıyla yaptı. Mekanı cennet olsun” diyerek duygularını ifade etti.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ DE TÖRENDEYDİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da törene katılarak, “Unutulmayacak besteleri vardı. Bugün burada toplanan kalabalık onun halk nezdindeki değerini gösteriyor. Hepimizin başı sağ olsun” açıklamasında bulundu.