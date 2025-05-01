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MEHMET ASLANTUĞ VE OĞLU CAN ASLANTUĞ’DAN DUYGUSAL POZ

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MEHMET ASLANTUĞ VE OĞLU CAN ASLANTUĞ’DAN DUYGUSAL POZ: “KAPTAN İLE…”

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Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, oğlu Can Aslantuğ ile birlikte verdiği samimi pozu sosyal medyada paylaşarak takipçilerini hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atan Can Aslantuğ’un “Kaptan ile…” notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Uzun yıllardır ekranların sevilen isimlerinden biri olan Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can Aslantuğ’un da sanat dünyasına adım atması, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Baba-oğulun verdiği poz, sosyal medya kullanıcıları tarafından “güçlü bir bağ”, “sanatın mirası” ve “gözler gururla doldu” gibi yorumlarla desteklendi.

CAN ASLANTUĞ BABASININ YOLUNDA İLERLİYOR

Konservatuvar eğitimi alan Can Aslantuğ, babası gibi oyunculuk yolunda ilerliyor. Karizmatik duruşu ve dikkat çeken paylaşımlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu, ekranlardaki ilk projeleriyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ oyuncu oluyor

Henüz profesyonel kariyerinin başında olan Can Aslantuğ’un babasıyla verdiği bu poz, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada gündem olurken, sanat çevrelerinden de olumlu tepkiler aldı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Fotoğrafın yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Mehmet Aslantuğ’a olan hayranlıklarını ve Can Aslantuğ’a duydukları merakı dile getirdi. “Baba-oğul ne kadar benziyor”, “Asil duruşun iki jenerasyonu” ve “Sanat bir aile geleneği” gibi yorumlar dikkat çekti.

MEHMET ASLANTUĞ VE OĞLU CAN ASLANTUĞ’DAN DUYGUSAL POZ
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