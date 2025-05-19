CEDİ OSMAN’DAN EBRU ŞAHİN’E ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

NBA’de forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, oyuncu eşi Ebru Şahin’in 31. yaş gününü romantik bir mesajla kutladı. Uzun süredir örnek çift olarak gösterilen ikili, özel günlerini sosyal medyada da paylaşmaktan geri durmuyor.

2022 yılında Makedonya’nın Ohrid kentinde evlenen Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti, düğünleriyle uzun süre gündemde kalmıştı. Evliliklerinden bu yana aşk dolu pozlarıyla dikkat çeken çift, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Cedi Osman, eşinin doğum günü için Instagram hesabında peş peşe fotoğraflar paylaştı. Gönderisine “Doğum günün kutlu olsun sevgilim. İyi ki seni seviyorum.” notunu ekleyen Osman, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ebru Şahin’in hayranları da bu özel kutlamaya yorumlarıyla eşlik ederken, çiftin aşk dolu halleri sosyal medyada bir kez daha gündeme oturdu. Sevgi dolu paylaşımlarıyla örnek gösterilen çift, özel anlarını hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.