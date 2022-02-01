Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in ‘onur’ davası! O isimleri affetmedi
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oyuncu kızı Yasmin Erbil, “Eşim beni üç kadınla aldattı, o kadınlardan biri de Yasmin Erbil” diyen sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı’yı mahkemeye verdi. Yasmin Erbil, onunla birlikte katıldığı programın sunucusu Arto’ya 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Eski manken Cansu Nur Çufalı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından eşi Yusuf Yosi Özlevi’nin kendisini üç kadınla aldattığını öne sürmüştü.
Çufalı, eşinin kendisini aldattığı kadınlardan birinin de Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil olduğunu iddia etmişti.
Tepkisini sosyal medyada dile getiren Yasmin Erbil, şu ifadeleri kullanmıştı:
“İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız.”
“Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. Şaka mısınız siz?”
“Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90’larda kalmadı mı?”
“Reyting için yapmadığı yok zaten milletin”
HEM ÇUFALI’YA HEM ARTO’YA DAVA
Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Erbil, Cansu Nur Çufalı’yı mahkemeye verdi.
Çufalı hakkında bir ay uzaklaştırma kararı aldıran Erbil, onunla birlikte katıldığı programın sunucusu Arto’ya 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Yasmin Erbil dilekçesinde onurunun ayaklar altına alındığını iddia etti.
Avukatı Şeyda Yıldırım da yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Oyunculuğa yeni başlamış olan müvekkilin adının bu şekilde iftiralarla anılması, geleceği için vahim sonuçlar yaratabilmektedir.”
“Psikolojisi bozulmakta, kişilik hakları zedelenmekte, onuru ve namusu lekelenmeye çalışılmaktadır”