Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in ‘onur’ davası! O isimleri affetmedi

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in ‘onur’ davası! O isimleri affetmedi
1 views
09 Şubat 2022 - 16:05

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in ‘onur’ davası! O isimleri affetmedi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oyuncu kızı Yasmin Erbil, “Eşim beni üç kadınla aldattı, o kadınlardan biri de Yasmin Erbil” diyen sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı’yı mahkemeye verdi. Yasmin Erbil, onunla birlikte katıldığı programın sunucusu Arto’ya 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'onur' davası! O isimleri affetmedi - Sayfa 1

Eski manken Cansu Nur Çufalı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından eşi Yusuf Yosi Özlevi’nin kendisini üç kadınla aldattığını öne sürmüştü.

120

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'onur' davası! O isimleri affetmedi - Sayfa 2

Çufalı, eşinin kendisini aldattığı kadınlardan birinin de Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil olduğunu iddia etmişti.

220

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'onur' davası! O isimleri affetmedi - Sayfa 3

Tepkisini sosyal medyada dile getiren Yasmin Erbil, şu ifadeleri kullanmıştı:

320

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'onur' davası! O isimleri affetmedi - Sayfa 4

“İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız.”

420

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'onur' davası! O isimleri affetmedi - Sayfa 5

“Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. Şaka mısınız siz?”

520

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'onur' davası! O isimleri affetmedi - Sayfa 6

“Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90’larda kalmadı mı?”

620

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'onur' davası! O isimleri affetmedi - Sayfa 7

“Reyting için yapmadığı yok zaten milletin”

720

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'onur' davası! O isimleri affetmedi - Sayfa 8

HEM ÇUFALI’YA HEM ARTO’YA DAVA

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Erbil, Cansu Nur Çufalı’yı mahkemeye verdi.

820

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'onur' davası! O isimleri affetmedi - Sayfa 9

Çufalı hakkında bir ay uzaklaştırma kararı aldıran Erbil, onunla birlikte katıldığı programın sunucusu Arto’ya 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

920

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'onur' davası! O isimleri affetmedi - Sayfa 10

Yasmin Erbil dilekçesinde onurunun ayaklar altına alındığını iddia etti.

1020

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'onur' davası! O isimleri affetmedi - Sayfa 11

Avukatı Şeyda Yıldırım da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'onur' davası! O isimleri affetmedi - Sayfa 12

“Oyunculuğa yeni başlamış olan müvekkilin adının bu şekilde iftiralarla anılması, geleceği için vahim sonuçlar yaratabilmektedir.”

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'onur' davası! O isimleri affetmedi - Sayfa 13

“Psikolojisi bozulmakta, kişilik hakları zedelenmekte, onuru ve namusu lekelenmeye çalışılmaktadır”

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'onur' davası! O isimleri affetmedi - Sayfa 16

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'onur' davası! O isimleri affetmedi - Sayfa 19

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'onur' davası! O isimleri affetmedi - Sayfa 20

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nebati Londra’ya Sabit Döviz Kuru için Söz VermişNebati Londra’ya Sabit Döviz Kuru için Söz Vermiş
Elektrik Faturaları için 3 Düzenleme FormülüElektrik Faturaları için 3 Düzenleme Formülü
Evde oturmaktan SıkıldımEvde oturmaktan Sıkıldım
Uludağ’da Aleyna Tilki fırtınası estiUludağ’da Aleyna Tilki fırtınası esti
Migros Deposunda İş Bırakan 150 İşçi Gözaltına AlındıMigros Deposunda İş Bırakan 150 İşçi Gözaltına Alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Halil Falyalı Cinayetinde Bir Kişi Tutuklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nebati Londra’ya Sabit Döviz Kuru için Söz Vermiş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elektrik Faturaları için 3 Düzenleme Formülü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in ‘onur’ davası! O isimleri affetmedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Evde oturmaktan Sıkıldım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uludağ’da Aleyna Tilki fırtınası esti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Migros Deposunda İş Bırakan 150 İşçi Gözaltına Alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika: Erdoğan’ın Kapıya Koyacağı 3 Bakan İddiası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu: Bahçeli’yi Ciddiye Almıyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yer üstünde büyük savaş başladı! Halil Falyalı’yı ölüme götüren 3 olasılık
SON DAKİKA HABERLERİ
Nebati Londra’ya Sabit Döviz Kuru için Söz VermişŞubat 9, 2022-5:32 pm
Elektrik Faturaları için 3 Düzenleme FormülüŞubat 9, 2022-5:29 pm
Uludağ’da Aleyna Tilki fırtınası estiŞubat 9, 2022-3:06 pm
Migros Deposunda İş Bırakan 150 İşçi Gözaltına AlındıŞubat 9, 2022-2:46 pm
Ünlü astrolog Michaela ödüle doymuyor!Şubat 3, 2022-2:12 pm
Covid-19 Vakası En Çok Artan İller Açıklandı!Ocak 24, 2022-2:09 pm
Fatma Girik’e Ünlülerden Duygusal Veda Mesajları…Ocak 24, 2022-2:01 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
ŞEYMA SUBAŞI BÜYÜLEDİ

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !