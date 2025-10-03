İnfaz Düzenlemesi İçin Henüz Zaman Gelmedi: MHP’li Yıldız’tan Kritik Açıklama

TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun gündeminde, infaz düzenlemeleri ve ceza hukuku reformları önemli bir yer tuttu. Komisyon toplantısı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleşirken, anayasa ve ceza hukuku alanında uzman hukukçular görüşlerini aktardı. Toplantıda hak ve özgürlükler, ana dil kullanımı, vatandaşlık bağı, umut hakkı, etkin pişmanlık ve genel af gibi konular detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Toplantıya katılan hukukçular, bu alanlarda yapılması gereken yasal düzenlemelerle ilgili önerilerini sundu. Ancak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sunulan görüşlerin tamamının benimsenmediğini ve henüz tam bir mutabakat sağlanmadığını vurguladı. Yıldız, “Misafirlerimizin ve hocalarımızın fikirlerini her birimiz kabul etmiş değiliz, uyuşmuş değiliz. Onları dinleyeceğiz elbette. Bazı fikirleri benimseriz, bazılarına karşı çıkarız. Elbette bir nezaket içerisinde dinledik. Bütün arkadaşlar da öyle dinledi. Yani DEM grubu da öyle dinledi, bir yanlış anlamaya meydan vermemek için söylüyorum. Bu tartışmaların henüz vakti gelmedi. Uygulanacak kanun maddeleri, infaz düzenlemeleri ve ceza kanunu ile ilgili henüz vakti gelmedi çünkü konuşmalar, görüşmeleri tamamlanmadı” ifadelerini kullandı.

Yıldız’ın açıklamaları, infaz düzenlemeleri ve ceza hukuku reformları konusundaki tartışmaların daha uzun bir sürece yayılarak ele alınacağını işaret ediyor. Konuya ilişkin olarak, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Profesörü Mahmut Koca da söz aldı. Koca, düzenlemelerin yasama organının yetkisi çerçevesinde yapılacağını ve isterse genel af, ister mevcut ceza kanunu enstrümanları, isterse özel bir yasa ile konunun ele alınabileceğini belirtti.

Koca ayrıca, infaz düzenlemelerinde sosyal psikoloji boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. “40 yıldır, 50 yıldır çeşitli suçlar işlemiş bir suç örgütü var. Bu kişiler serbest bırakıldığında hiçbir şey olmamış gibi davranmak mümkün değil. Denetim ve serbestlik tedbiri altında rehabilitasyona tabi tutmazsanız, bu kişileri ekonomik olarak desteklemezseniz başka oluşumlarla karşı karşıya kalırsınız” dedi.

Komisyon toplantısı, ceza hukuku reformlarının yalnızca yasal boyutunu değil, aynı zamanda toplumsal ve psikolojik etkilerini de masaya yatırması açısından önem taşıyor. Toplantıda dile getirilen görüşler, hükümet ve yasama organı için olası infaz ve ceza kanunu değişikliklerinin kapsamını belirlemede yol gösterici olacak.

MHP’li Yıldız’ın açıklamaları, infaz düzenlemesi için henüz resmi bir takvim olmadığını ve tüm yönleriyle tartışmaların tamamlanması gerektiğini gösteriyor. Hukukçuların ve komisyondaki yetkililerin uyarıları, olası düzenlemelerin hem hukukî hem de toplumsal sonuçlarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.