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Gazeteci-yazar Altan Öymen’in acı günü

Gazeteci-yazar Altan Öymen’in acı günü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Ocak 2024 - 15:55

Eski CHP Genel Başkanı, Anka Haber Ajansı’nın kurucusu gazeteci yazar Altan Öymen’in eşi Aysel Öymen İstanbul’da yaşamını yitirdi. Aysel Öymen, Türkiye’nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.

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