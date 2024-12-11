MEGAN FOX, HAMİLEYKEN ALDATILDIĞI İDDİALARIYLA GÜNDEMDE

Ünlü oyuncu Megan Fox ve nişanlısı Machine Gun Kelly (MGK), uzun süredir kamuoyunun dikkatini çeken çalkantılı ilişkileriyle gündeme geliyordu. Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Fox, Şükran Günü tatilinde yaşanan bir olay sonrası MGK ile yollarını ayırma kararı aldı.

İHANET İDDİALARI VE AYRILIK KARARI

Megan Fox’un, Colorado’da geçirdikleri tatil sırasında MGK’nın telefonunda rahatsız edici mesajlar bulduğu iddia edildi. Bu mesajlar, ilişkideki güven problemlerini yeniden gündeme getirerek ayrılık kararını tetikledi. Çift, 2022 yılında nişanlanmış ve Kasım 2024’te ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu. Ancak yaşanan son gelişmeler, Fox’un tek başına bir yolculuğa çıkacağını gösteriyor.

MICHELE MORRONE İLE DEDİKODULAR

Ayrılık haberinin ardından Fox’un, “Subservience” filmindeki rol arkadaşı Michele Morrone ile ilişkisi olduğu yönünde söylentiler ortaya atıldı. Ancak Morrone’nin temsilcisi bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve ikilinin arasında romantik bir bağ bulunmadığını ifade etti.

MEGAN FOX’UN AİLE HAYATI

37 yaşındaki ünlü oyuncunun, eski eşi Brian Austin Green’den 12, 10 ve 8 yaşlarında üç oğlu bulunuyor. MGK ise 15 yaşında bir kız çocuğu babası. Fox’un MGK’dan beklediği bebeğin Mart 2025’te dünyaya gelmesi bekleniyor. Tüm yaşananlara rağmen, Fox’un bu süreci güçlü bir şekilde atlatacağına dair hayranlarının desteği sürüyor.

MEGAN FOX VE MGK’NİN İLİŞKİSİ

Çiftin dört yıllık ilişkisi boyunca inişli çıkışlı bir grafik izlediği biliniyor. Daha önce de ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili, her seferinde ilişkilerine bir şans daha vermişti. Ancak bu kez yaşananlar, geri dönülemeyecek bir sürecin başlangıcı olabilir.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com