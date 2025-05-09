BEGÜM POLAT’A YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

Ünlü şarkıcı Begüm Polat hakkında, bir televizyon programında kullandığı bardakta yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polat, suçlamaları reddederek, bardaktaki yazının reklam olduğunu bilmediğini savundu.

Ünlü şarkıcı Begüm Polat, Kasım ayında katıldığı bir televizyon programında kullandığı bardak nedeniyle yasa dışı bahis reklamı yapmakla suçlanıyor. Programın yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündeme gelen görüntülerde, Polat’ın elinde tuttuğu bardakta bir yasa dışı bahis platformunun isminin geçtiği öne sürüldü.

İhbarların ardından, görüntüler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırıldı ve Polat hakkında resmi olarak soruşturma başlatıldı.

“REKLAM OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUM”

Gelişmeler üzerine savcılığa ifade veren Begüm Polat, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu savundu. Suçlamaları kesin bir dille reddeden Polat, ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“Bardakta ne yazdığını fark etmedim. Reklam olup olmadığını bilmiyordum. Ben sadece programa odaklanmıştım.”

Polat, bu durumun bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, herhangi bir yasa dışı faaliyetle ilgisinin olmadığını ifade etti.

SAVCILIK VE EMNİYET YAKINDAN TAKİPTE

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, sosyal medya ve yayın organlarında yapılan dolaylı reklamlar da yakın takibe alınmış durumda. Bu kapsamda Begüm Polat’ın televizyon programındaki görüntüleri de delil olarak değerlendiriliyor.

Başlatılan soruşturmanın, benzer durumlarda diğer kamuya mal olmuş isimler açısından da emsal oluşturabileceği belirtiliyor.