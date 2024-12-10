ACUN ILICALI’DAN GALATASARAY’A SERT TEPKİ: “İMA YAPAN ŞEREFSİZDİR”

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Ilıcalı, Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk’ün Fenerbahçe’ye yönelik şike imasında bulunduğunu belirterek sert bir şekilde tepki gösterdi.

ACUN ILICALI: “BİZE YAPILAN SUÇLAMALAR KABUL EDİLEMEZ”

Acun Ilıcalı, Galatasaraylı yöneticilerin, Fenerbahçe’yi suçlayan açıklamalarına şu sözlerle yanıt verdi:

“Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz ‘Şike yaptınız’ diyorsunuz. Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz, yazıklar olsun diyoruz. Böyle soytarılar Türk futbolunu kaosa sürüklüyor.”

METİN ÖZTÜRK’ÜN AÇIKLAMALARINA CEVAP

Metin Öztürk’ün, Sivasspor-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz’ın sakatlanması üzerine yaptığı, “Kasıtlı olarak oyuncumuzu sakatladılar ve bunu Fenerbahçe ile ilişkilendiriyorlar.” açıklamasına atıfta bulunan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

“Yöneticiniz çirkin bir şekilde şike imasında bulundu. Böyle arsız bir demeç gördünüz mü? Türk futbolu böyle açıklamalarla zarar görüyor.”

“GALATASARAY FUTBOLCULARINA BİREYSEL TEPKİMİZ YOK”

Galatasaraylı futbolculara bireysel bir tepkisinin olmadığını belirten Acun Ilıcalı, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Tabii ki futbolcular arasında da yanlış davrananlar var. Ancak tepkimiz bireysel değil. Adaletli bir sezon olmasını diliyorum.”

TÜRK FUTBOLUNDA GERİLİM TIRMANIYOR

Acun Ilıcalı’nın sert açıklamaları, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabeti yeniden alevlendirdi. Spor camiasında geniş yankı uyandıran bu açıklamalar, Türk futbolunun gündemini şekillendirdi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/