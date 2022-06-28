Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Maske geri mi dönüyor? Sağlık Bakanı Koca’dan net açıklama

Maske geri mi dönüyor? Sağlık Bakanı Koca’dan net açıklama
0 views
28 Haziran 2022 - 18:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki aylarda maskelerin geri geleceği yönündeki tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki aylarda maskelerin geri geleceği yönündeki tartışmalarla ilgili, “Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun” dedi.

Bakan Koca önceki günkü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı:

“(Önümüzdeki aylarda Maske geri mi dönecek?) Hastalık artık grip gibi seyrediyor. Fakat ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda Covid-19 risk oluşturmaya yine devam edecektir. Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor. ‘Grip öneminde’ olan hastalık toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktı. Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun.

MALPRAKTİS YASASI SON DERECE ÖNEMLİ

Tüm dünyada tıp, Malpraktis davaları sebebiyle sigorta şirketleri ve avukatlar arasında sıkışmış durumda. Bu nedenle, tüm dünyada, giderek, hekimler mesleğini yapamaz hale gelmekte. ABD dâhil, konuya duyarlı ülkelerin hiçbiri bu sorunu çözemediler. Oralarda sigorta şirketlerine prim ödenmesi üzerinden bir yöntem geliştirildi. Biz ise Türkiye olarak, dünyanın yapamadığını yaptık. Yeni çıkarılan Malpraktis yasası son derece önemli. Malpraktis davasından doğan tazminatı devlet üstleniyor. Ne hastamız ne hekim mağdur oluyor. Kasıt olmadığı müddetçe tazminatın hekime rücu edilmediği bir düzenlemeyle sorunu bitirdik. Bu sorun yüzünden, Türk hekimlerinin uygulamadaki başarılarının da tehlikeye girmeye başlayacağı bir dönem gelmekteydi. Eğer bu yasa çıkmamış olsaydı süreçte bizi bekleyen sonuç buydu. Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Medya dünyasının iki ünlü ismine korona şoku! Erdoğan’la birlikte Madrid’e uçacaklardı…Medya dünyasının iki ünlü ismine korona şoku! Erdoğan’la birlikte Madrid’e uçacaklardı…
Dışişleri duyurdu: Ermenistan ile dördüncü görüşme 1 Temmuz’da…Dışişleri duyurdu: Ermenistan ile dördüncü görüşme 1 Temmuz’da…
BAYKAR’dan flaş Ukrayna kararı! Sosyal medyadan duyurdular…BAYKAR’dan flaş Ukrayna kararı! Sosyal medyadan duyurdular…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: En kısa sürede müjde vereceğizCumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: En kısa sürede müjde vereceğiz
Resmi Gazete’de yayımlandı! Mevduatta stopaj indirimi uzatıldıResmi Gazete’de yayımlandı! Mevduatta stopaj indirimi uzatıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika: Usta sanatçı Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti… Cenaze programı belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tarikat Şeyhinin Cenazesi Yargıya Taşınıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Medya dünyasının iki ünlü ismine korona şoku! Erdoğan’la birlikte Madrid’e uçacaklardı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Maske geri mi dönüyor? Sağlık Bakanı Koca’dan net açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatma Girik’in ardından ağlayarak söyledikleri gündem oldu! 5 ay önce hayatını kaybetmişti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özel hayatı ihlal edilince çileden çıktı: Çirkinsin, iğrençsin! Bu ne cüret!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkan Şoray’dan duygusal Cüneyt Arkın paylaşımı! ‘Seni sonsuza kadar…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bayramda en çok bakın hangi ünlü kazanacak? Paraya para demeyecekler…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülşen koruma kararı aldırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dışişleri duyurdu: Ermenistan ile dördüncü görüşme 1 Temmuz’da…
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri duyurdu: Ermenistan ile dördüncü görüşme 1 Temmuz’da…Haziran 28, 2022-10:34 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: En kısa sürede müjde vereceğizHaziran 28, 2022-10:14 am
Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısıHaziran 28, 2022-9:54 am
3 sanayi ürününde gümrük vergisi sıfırlandı!Haziran 28, 2022-9:45 am
Motorine indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren…Haziran 28, 2022-9:43 am
Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıHaziran 28, 2022-9:35 am
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyorHaziran 24, 2022-2:24 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !