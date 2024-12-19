MECLİS’TE BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI: CHP’Lİ VEKİLE AK PARTİ’DEN SERT YANIT

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında, başörtüsü konusu yeniden gündeme geldi ve mecliste gergin anlar yaşandı. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan tartışma, başörtüsünün sosyal ve siyasi boyutlarını bir kez daha gündeme getirdi.

CHP’Lİ VEKİLDEN AĞIR SÖZLER

Görüşmeler sırasında, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Türkiye’deki başörtüsü sorununa dikkat çekerek önemli bir konuşma yaptı. Bu sırada, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ayan’a “Senin de mi başını açtılar, başörtünü çıkarttırdılar?” şeklinde bir sataşmada bulundu. Tahtasız’ın bu açıklaması, hem Ayan’ı hem de diğer AK Parti milletvekillerini rahatsız etti.

AK PARTİ’DEN SERT YANIT

Tahtasız’ın sözlerine tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, “Buna alışacaksınız, merak etmeyin biz alıştıracağız sizi.” şeklinde bir karşılık verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise daha sert bir yanıt vererek, “Bizim vermiş olduğumuz mücadeleyi böylesine küçümsemek, böylesine bir laf atma mevzusu yapmak kadar onur kırıcı bir şey olamaz.” dedi. Usta, Genel Kurul’da bu tür ifadelerin bir daha duyulmaması için tüm milletvekillerinin özen göstermesi gerektiğini belirtti.

CHP’NİN DURUŞU: BAŞÖRTÜSÜ SORUNU BİTMİŞTİR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, başörtüsü sorununun artık geçmişte kaldığını ifade ederek, “Bu sorunun bitmiş olmasından dolayı son derece memnunuz,” dedi. Emir, partilerinin başörtüsü meselesine yaklaşımının çözüme yönelik olduğunu vurguladı.

MECLİS’TE BAŞÖRTÜSÜ GÖRÜŞMELERİNE DEVAM

Yaşanan bu tartışma, başörtüsü meselesinin hala bazı kesimler arasında gerginlik yarattığını ve farklı siyasi bakış açılarıyla ele alındığını bir kez daha gösterdi. Türkiye’nin siyasi ortamında önemli bir yer tutan bu konu, meclis görüşmelerinde olduğu gibi kamuoyunda da sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com