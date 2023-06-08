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Fenerbahçe’de lig bitti, sıkıntılar bitmedi

Fenerbahçe’de lig bitti, sıkıntılar bitmedi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Haziran 2023 - 10:57
Türkiye Kupası finaline öncesi depresyondan çıkmaya çalışan Fenerbahçe’yi, yaz aylarında da yeni belirsizlikler bekliyor.
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