Fenerbahçe’de lig bitti, sıkıntılar bitmedi

Sözcü’den İrfan Yirmibeş’in haberine göre; Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig defterini kapattı, Türkiye Kupası’na dikkatini çevirdi. Ancak Samandıra’dan gelen haberler hiç de olumlu değil. Fenerbahçe’de çözülmesi gereken pek çok kriz bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, sportif depresyonda… Futbolcular moralsiz… Teknik heyet yetkisiz… Yöneticiler sessiz… Biraz daha açarsak… Yeni sezona mevcut kadrodan kimler kalacak bilinmiyor. Yola devam edilmesine mucize gibi bakılan Jorge Jesus takıma söz geçirecek durumda olmadığı endişesi hakim. Başkan Ali Koç dahil yeni sezonda pek çok idareci görev almayabilir.
SEZON AÇILIŞI 20 GÜN İÇİNDE
Yeni sezonun planlaması da dert olacak gibi… Galatasaray yol haritası belirlemiş, Beşiktaş kadrosu oturtmuş, Trabzonspor transferlere başlamış durumda.
Peki Fenerbahçe? Pek çok görüşme yapıldı ancak yeni hocanın kim olacağı transferden başlayarak pek çok şeyi etkileyecek. Üstelik Konferans Ligi nedeniyle sezonun 20 gün içinde açılması gerekiyor.
MENTAL ÇÖKÜŞ
Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray yenilgisinden tahmin edilenden de fazla etkilendi. Sezonun üçüncü bitirilme ihtimali kadar taraftarların protestosu da takımı tükenmişliğe itti. Kupadaki Başakşehir finaline hazırlanan Fenerbahçeli oyuncuların sırtında 9 yıllık kupa hasretinin yükü de olacak. Takımdaki fiziksel ve mental çöküş final öncesi endişe veriyor.