ANKARALI İNŞAAT DEVI AVNİ ULUTAŞ İNŞAAT KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarından Avni Ulutaş İnşaat, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 13 Aralık 2024 tarihi itibarıyla şirketin talebini kabul ederek 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte şirketin faaliyetleri, mahkeme tarafından atanan komiserler kurulu tarafından denetlenecek.

GEÇİCİ MÜHLET KARARI VE KOMİSERLER KURULU

Mahkeme, şirketin mali durumunu yakından izlemek ve yönetim organının eylemlerini denetlemek üzere bir komiserler kurulu atadı. Kurulda şu isimler yer alıyor:

Levent Börü: Hukukçu

Hukukçu Akın Akbulut: Bağımsız Denetçi

Bağımsız Denetçi Zafer Atalay: Sektör Uzmanı

Komiserler kurulu, şirketin mali yapısını değerlendirecek ve borçlarının yeniden yapılandırılması sürecini yönlendirecek.

AVNİ ULUTAŞ İNŞAAT’IN GEÇMİŞİ VE BAŞARILARI

1980 yılında temelleri atılan ve 1985 yılında ticari faaliyetlerine başlayan Avni Ulutaş İnşaat, enerji ve inşaat sektöründe Türkiye genelinde önemli projelere imza attı. Şirketin dikkat çeken projeleri arasında Gelibolu, Çeşme, Alaçatı, Çan Havza, Lapseki, Manavgat, Seydişehir, Velimeşe ve Şanlıurfa Trafo Merkezleri bulunuyor.

Avni Ulutaş, 2017 yılında Ankara Valiliği ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ödül töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden plaket almıştı. Aynı törende, Rahmi Koç ve Erman Ilıcak gibi iş dünyasının önemli isimleri de yer aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ARTAN KONKORDATO BAŞVURULARI

Son yıllarda inşaat sektöründe artan mali zorluklar, pek çok firmanın konkordato başvurusunda bulunmasına neden oldu. Küresel ekonomik kriz, artan maliyetler ve sektördeki daralma, firmaların nakit akışını olumsuz etkiliyor. Avni Ulutaş İnşaat da bu süreçten etkilenen firmalardan biri oldu.

KONKORDATO SÜRECİ NEDİR?

Konkordato, borçlarını ödemekte zorlanan firmaların, alacaklılarıyla anlaşarak borçlarını yeniden yapılandırmalarına olanak tanıyan bir hukuki süreçtir. Mahkeme tarafından verilen geçici mühlet süresince şirket faaliyetleri denetlenir ve borç ödeme planları oluşturulur. Bu süreç, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve borçlarını ödeyebilmesi için bir fırsat yaratır.

SONUÇ: SEKTÖRDE KRİZİN ETKİLERİ

Avni Ulutaş İnşaat’ın konkordato başvurusu, inşaat sektöründe devam eden mali sıkıntıların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Şirketin geçici mühlet sürecinde toparlanıp toparlanamayacağı önümüzdeki aylarda netlik kazanacak. Bu süreç, sektörün genel durumuna dair önemli ipuçları sunuyor.

Kaynak: https://www.patronlarkulisi.com