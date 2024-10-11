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Meclis karıştı milletvekilleri birbirine girdi: Konuşma! Karşıma çık lan

Meclis karıştı milletvekilleri birbirine girdi: Konuşma! Karşıma çık lan
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ekim 2024 - 16:42

Meclis karıştı milletvekilleri birbirine girdi: Konuşma! Karşıma çık lan

KKTC’de Zorlu Töre’nin Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına yeniden aday gösterildiği Genel Kurul toplantısında, oylamanın üçüncü turunda milletvekilleri arasında kavga çıktı.

KKTC’de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin yüksek tansiyon nedeniyle iki gün hastanede tedavi görmesinin ardından dün saat 20.00’de Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

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Töre, Genel Kurul’da İktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis Grubu tarafından yeniden meclis başkanlığına aday gösterildi. Başkanlık için yapılan 49 milletvekilinin katıldığı ilk oylamada UBP Milletvekili Töre’nin 24 kabul, 25 ret oyu alarak salt çoğunluğu alamaması üzerine ikinci tur seçime geçildi. Töre, ikinci turda da 25 kabul, 24 ret oyu ile salt çoğunluğu elde edemezken, oylamanın üçüncü turundan da aynı sonuç çıktı. Üçüncü tur oylamanın ardından tansiyonun yükselmesi ile milletvekilleri arasında arbede yaşandı. UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ceyhun Birinci kavga etti. Milletvekilleri diğer vekillerin araya girmesiyle ayrıldı.

Ortamın sakinleşmesinin ardından dördüncü tur oylamaya geçileceği sırada söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, duruma tepki gösterdi ve bir an önce halkın iradesine başvurulması gerektiğini söyledi. Ancak dördüncü tur 25 kabul, 24 ret oyu ile tamamlandı.

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Zorlu Töre, 5 tur yapılan seçimin son turunda 23 evet oyuna karşılık 25 hayır oyu almasına rağmen “Tek aday olduğum için kazandım” diyerek oturumu kapattı. Hayır oylarının evet oylarından fazla olduğunu belirten CTP milletvekilleri, oturumun kapatılmasına sert tepki gösterdi. Zorlu Töre tek aday olduğu için 23 kabulün yeterli olduğunu savundu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı gazetecilere yaptığı açıklamada, Başsavcılık’tan görüş alınacağını söyledi. CTP’nin konuyu yargıya taşıması beklenirken, bir sonraki toplantının tarihi ise açıklanmadı. Öte yandan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Genel Kurul toplantısına katılmadı.

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NE OLMUŞTU?

Meclis Başkanlığı için aday gösterilen UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre pazartesi günü yapılan seçimin 4 turunda salt çoğunluğu sağlayamamış, Töre’nin ardından aday gösterilen UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren’in de ilk oylamada kabul oyundan fazla ret oyu almasıyla Genel Kurul oturumuna ara verilmişti. Töre oylamadan bir gün sonra yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Zorlu Töre, meclis başkanı olduğu için meclis toplanamamış ve Kutlu Evren için oylama yapılamamıştı. UBP dün Töre’yi yeniden aday göstermişti.

Cumhuriyet Meclisi’nde başkan adayının mecliste salt çoğunluğu elde edebilmesi için en az 26 oy alması gerekiyor.

 

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