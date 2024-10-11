Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Fatih Altaylı’ya yanıt! ‘Sen zaten AK Parti’ye çalışıyorsun…’

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nu tekrar genel başkan yaparsa vallahi AKP’li olurum” diyen gazeteci Fatih Altaylı’ya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Zaten sen oraya (AK Parti) çalışıyorsun! Ne yapmadığını mı bilmiyoruz?” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert ifadelerle eleştirmiş, Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçmesi durumunda AK Partili olacağını belirtmişti. Altaylı, “CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nu tekrar genel başkan yaparsa vallahi AKP’li olurum” demişti.