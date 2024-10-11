Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Fatih Altaylı’ya yanıt! ‘Sen zaten AK Parti’ye çalışıyorsun…’

Kılıçdaroğlu, Sözcü TV’de İpek Özbey’e özel açıklamalarda bulunduğu yanıtta Altaylı’ya da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Sen zaten oraya çalışıyorsun. Ne yapmadığını mı bilmiyoruz? Her şeyi biliyoruz. O bana dava açacaktır, bekliyorum” dedi.