Ankara’ya 2 kritik ziyaret! Masadaki başlıklar neler? Tarihler belli oldu mu?

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin ziyaretinin ardından Ankara’nın iki önemli konuğu daha ağırlaması bekleniyor. İşte İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ankara’yı ziyaret etmesi beklenen o tarihler…
Daha önce ziyareti 2 defa ertelenen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin bu hafta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise şubat ayında Ankara’yı ziyaret etmesi planlanıyor.
REİSİ İLE GAZZE GÜNDEMİ
Hürriyet’in haberine göre 24 Ocak’ta Türkiye’ye gelmesi planlanan Reisi’nin ziyareti İran’ın Kirman kentinde gerçekleşen bombalı saldırı nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen ziyaret, Reisi’nin daha önce ertelenen 28 Kasım ziyareti yerine planlanmıştı. Reisi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara’da bir araya gelmesi öngörülüyor.
Reisi, Ankara’da yapılması planlanan Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 8’inci toplantısına katılacak. Toplantıda kültür, bilim, medya, taşımacılık, ticaret ve ekonomi gibi alanlarda yaklaşık 10 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor.
ERDOĞAN – PUTİN ZİRVESİ
Reisi’den sonra ise Rus lider Putin’in Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Rus medyasına göre Putin, 12 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. İkili, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı Erdoğan-Putin zirvesinde; Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail’in Gazze’ye saldırıları, Kızıldeniz’deki gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.