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30 gazeteciye Burhan Felek Hizmet Ödülü!

30 gazeteciye Burhan Felek Hizmet Ödülü!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Ekim 2024 - 15:39
Türk Basınının önde gelen kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına konulan Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri açıklandı.

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