FENERBAHÇE’DE YOUSSEF EN-NESYRI KRİZİ!

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, Eyüpspor maçında yaşanan taraftar protestosunun ardından yönetime ayrılmak istediğini bildirdi. Sarı-lacivertli formayla sezon boyunca gösterdiği yüksek performansa rağmen taraftarla uyum sağlayamayan Faslı futbolcu, gelen transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

EYÜPSPOR MAÇINDA TEPKİ GÖRDÜ, “DUYAMIYORUM” İŞARETİYLE KARŞILIK VERDİ

Süper Lig’de attığı 28 golle takımın skor yükünü çeken En-Nesyri, son olarak Eyüpspor maçında attığı gole rağmen tribünlerden yükselen ıslıklarla karşılaştı. Taraftar tepkisine “Duyamıyorum” hareketiyle yanıt veren 27 yaşındaki futbolcu, bu davranışı sonrası sosyal medyada da eleştirilerin odağı oldu.

TRANSFER İÇİN HAZIR: TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Yaşananların ardından En-Nesyri’nin Fenerbahçe yönetimine transfer tekliflerini değerlendirmek istediğini ilettiği öğrenildi. 2023-2024 sezonu başında 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan ve 5 yıllık sözleşme imzalayan golcü, kariyer sezonunu yaşamasına rağmen tribünlerle bağ kuramadı.

FENERBAHÇE’NİN BEKLENTİSİ: EN AZ 30 MİLYON EURO

Youssef En-Nesyri için birçok Avrupa kulübünün devrede olduğu konuşulurken, Fenerbahçe cephesi oyuncuyu kolay kolay bırakmaya yanaşmıyor. Kulüp, yıldız oyuncu için en az 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu rakamın altında bir teklife sıcak bakılmayacağı kulüp kaynaklarınca belirtildi.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 50 resmi maçta 28 gol ve 7 asist üreten En-Nesyri, kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor. Yüksek performansına rağmen tribünlerle yaşadığı sorunlar, ayrılığı kaçınılmaz hale getirmiş gibi görünüyor.