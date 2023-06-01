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Mauro Icardi, Galatasaray’da kalacak mı? Fransa basını, PSG’nin istediği bonservisi yazdı…

Mauro Icardi, Galatasaray’da kalacak mı? Fransa basını, PSG’nin istediği bonservisi yazdı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Haziran 2023 - 15:35

Süper Lig’de 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray’da golleriyle sezona damga vuran Mauro Icardi’nin geleceği çok merak ediliyor. Şampiyonluk sonrası Arjantinli golcüden ve Galatasaray yönetiminden konuyla ilgili bazı açıklamalar gelmişti. Transferle ilgili ilk haber ise Fransız basınından geldi. Öte yandan Wanda Nara’dan kafa karıştıran bir açıklama geldi.

Süper Lig’de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da sezona damga vuran isim olan Mauro Icardi’nin takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

23 MAÇTA 21 GOL, 7 ASİST! REKOR…

Fransa devi Paris Saint-Germain’den kiralık olarak Galatasaray’a gelen Icardi, Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 23 lig maçında 21 gol atıp 7 de asist yaptı. Arjantinli yıldız, Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan ettiği Ankaragücü maçı da dahil son 10 golünün 8’ini attı. Icardi bu 8 golü art arda atarak Galatasaray tarihinde bir ilki başardı.

Mauro Icardi, Galatasarayda kalacak mı Fransa basını, PSGnin istediği bonservisi yazdı... Öte yandan Wanda Naradan kafa karıştıran açıkama geldi...

 

GALATASARAY’DA KALACAK MI?

Icardi, şampiyon oldukları Ankaragücü maçının ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına geleceğiyle ilgili şunları söylemişti: Öncelikle Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim. PSG’de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray’ı ve taraftarları çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARININ BAŞROLÜNDEYDİ

30 yaşındaki Icardi, Ankara’dan İstanbul’A gelen ve gece geç saatlerde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam eden şampiyonluk kutlamalrının başrolündeydi. Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız, kutlamalar sırasında meşale yaktı, davul çaldı, Aşkın Olayım’ı söyledi, diğer marşlara eşlik etti.

LE PARISIEN’DEN TRANSFER HABERİ: PSG 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray’ı yakından ilgilendiren bir Haber bu abah Fransa basınına düştü. Le Parisien, Mauro Icardi’nin PSG’nin gelecek planlarında yer almadığını ve 10 milyon euro bonservis bedeline Arjantinli oyuncunun Galatasaray’a transfer olabileceğini yazdı.

Haberde Galatasaray yönetiminin PSG’nin istediği bonservis bedeli ve Icardi’nin yıllık maaşı için yoğun çalışma içerisinde olduğu ve bu TRANSFER çözmekte kararlı olduklarının altı çizildi.

 

Mauro Icardi, Galatasarayda kalacak mı Fransa basını, PSGnin istediği bonservisi yazdı... Öte yandan Wanda Naradan kafa karıştıran açıkama geldi...

 

WANDA NARA ESKİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Öte yandan Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, İstanbul ve Galatasaray günlerinden eski fotoğraflar paylaştı.

Wanda Nara’nın ilk İstanbul seyahatinden videolar ve Mauro Icardi ile Erden Timur’un bulunduğu toplu fotoğraflar paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

Arka arkaya gelen bu paylaşımlar sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Ancak Wanda Nara bahsi geçen paylaşımların ardından kafa karıştıran bir açıklamada bulundu. Nara, “Tüm Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum. Kendimi büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro’yu İstanbul’da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul’a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro’yu ikna etmek için Paristeki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız.” dedi.

 

Mauro Icardi, Galatasarayda kalacak mı Fransa basını, PSGnin istediği bonservisi yazdı... Öte yandan Wanda Naradan kafa karıştıran açıkama geldi...

 

Mauro Icardi, Galatasarayda kalacak mı Fransa basını, PSGnin istediği bonservisi yazdı... Öte yandan Wanda Naradan kafa karıştıran açıkama geldi...

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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