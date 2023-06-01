Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

ABD medyasından flaş Erdoğan analizi! ‘Şimdiden çalışmalara başladı…’

ABD medyasından flaş Erdoğan analizi! ‘Şimdiden çalışmalara başladı…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
01 Haziran 2023 - 15:24
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, 28 Mayıs’ta yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın 10 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde İstanbul’u CHP’den geri almak için ‘şimdiden çalışmalara başladığını’ yazdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mauro Icardi, Galatasaray’da kalacak mı? Fransa basını, PSG’nin istediği bonservisi yazdı…Mauro Icardi, Galatasaray’da kalacak mı? Fransa basını, PSG’nin istediği bonservisi yazdı…
Atatürk fotoğraflarında bu ilk kez yapıldıAtatürk fotoğraflarında bu ilk kez yapıldı
Eski Sevgilisinden Kayahan’ın Kızı Beste Hakkında Olay Yaratacak Açıklamalar!Eski Sevgilisinden Kayahan’ın Kızı Beste Hakkında Olay Yaratacak Açıklamalar!
NATO’dan Ankara’ya ziyaret planı! Gündemdeki konu belli oldu…NATO’dan Ankara’ya ziyaret planı! Gündemdeki konu belli oldu…
“O Ses Türkiye Rap”in posteri ve tanıtımı yayınlandı!“O Ses Türkiye Rap”in posteri ve tanıtımı yayınlandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selahattin Demirtaş’tan yeni açıklama: Aday olmak istedim reddettiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mauro Icardi, Galatasaray’da kalacak mı? Fransa basını, PSG’nin istediği bonservisi yazdı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD medyasından flaş Erdoğan analizi! ‘Şimdiden çalışmalara başladı…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Atatürk fotoğraflarında bu ilk kez yapıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Sevgilisinden Kayahan’ın Kızı Beste Hakkında Olay Yaratacak Açıklamalar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NATO’dan Ankara’ya ziyaret planı! Gündemdeki konu belli oldu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
“O Ses Türkiye Rap”in posteri ve tanıtımı yayınlandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu! 150 bin TL iddialarına yanıt geldi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aktif siyaseti bırakan Selahattin Demirtaş’tan HDP’ye tepki! “Talebim gerekçe sunulmadan reddedildi”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni kabinede kimler olacak? ‘Kafasında bazı sorular var’ diyerek son kulisleri paylaştı…
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni Kabine’de ‘Hakan Fidan’ sürprizi! İki koltuktan birine oturabilir!Mayıs 30, 2023-3:52 pm
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !