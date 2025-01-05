EHLİYET SINAV ÜCRETLERİNE DEV ZAM

Ehliyet almak isteyenler için kötü bir haber geldi: Sınav ücretlerinde artış yaşandı! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yapılan yeni düzenlemeyle direksiyon sınavlarının ücretlerinde artışa gitmiş bulunuyor. Bu değişiklikle, sürücü adayları daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Ancak, artış sadece ilk sınav için değil, direksiyon sınavında başarısız olan ve yeniden sınav için başvuran adayları da etkiliyor. Direksiyondan kalan sürücü adayları, tekrar sınav ücreti ödemek zorunda kalacak, bu da toplam maliyetin artmasına neden olacak.

Bu güncellemeyle birlikte, ehliyet almak isteyenler için mali yük daha da arttı. Eğer sürücü adayı ilk sınavda başarı sağlayamazsa, yalnızca bir sınav ücreti ödemekle kalmayacak, aynı zamanda ikinci bir sınav için de ekstra bir ücret ödeyecek. Bu durum, ehliyet almak isteyenlerin bütçelerini etkileyebilir ve sürücü adaylarını daha dikkatli olmaya teşvik edebilir.

Sürücü kurslarının ve sınav süreçlerinin maliyetinin artması, ehliyet almak isteyen vatandaşlar için önemli bir konu haline geldi. Bu nedenle, adayların sınav tarihleri öncesinde iyi bir hazırlık yaparak, direksiyon sınavında başarı sağlamaya odaklanmaları önem kazandı.

Ehliyet Adaylarına Şok Zam: Direksiyon Sınav Ücretleri Katladı

2024 yılı itibarıyla ehliyet almak isteyen sürücü adaylarını etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Direksiyon sınavı ücretlerine yapılan büyük zam, hem yeni başvurular yapan adayları hem de sınavı geçemeyenleri doğrudan etkiliyor. 2024 yılı için belirlenen direksiyon sınavı ücreti 750 TL iken, 2025 yılına gelindiğinde bu ücret 1350 TL’ye çıkarıldı.

Sürücü Adaylarını Bekleyen Zam Fırtınası: Yeni Ücretler Yükseldi Özellikle sınavda başarısız olan sürücü adayları için daha büyük bir ücret artışı gerçekleşti. Daha önce 2500 TL olan ikinci sınav harcı, 2025 yılı itibarıyla 4000 TL’ye yükseltildi. Bu fiyat artışı, hem yeni başvuru yapan sürücü adaylarını hem de ilk sınavında başarılı olamayan kişileri doğrudan etkileyecek şekilde belirlendi.

Ehliyet kurslarına başvuran adaylar, 2025 yılı için geçerli olacak yeni ücret değişiklikleri konusunda şok edici bir bilgiyle karşılaştılar. Kurslardan gönderilen bilgilendirme mesajlarıyla adaylara, yeni sınav ücretinin farkının ödenmesi gerektiği bildirildi. Bu durumda, 2024 yılında kurs ücretlerini ödemiş olan ancak 2025’te sınavı geçememiş adaylar, aradaki farkı ödemek zorunda kalacaklar.

Ehliyet kursları, adaylarına gönderdiği bilgilendirme mesajlarında şu şekilde uyarılarda bulundu: “Sayın adaylarımız, yeni uygulamalı sınav kodu için belirlenen başarısız aday harç ücretleri 4000 TL olarak belirlenmiştir. 7 Ocak tarihine kadar ücretini yatırmayan adaylarımızın bu ödemeyi yapması, eski fiyattan ödeme yapan adaylarımızın ise farkı tamamlaması önemle rica olunur.”

Bu zam, ehliyet almak isteyen sürücü adayları için maddi bir yük oluştursa da, kurslar adayların bu yeni ücret farklarını ödemelerini bekliyor. 2025 yılı itibarıyla bu değişikliklerin, ehliyet almak isteyen kişileri daha fazla etkilemesi bekleniyor.

Kaynak: Patronlar Dünyası