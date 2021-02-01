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Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler

Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler
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03 Aralık 2021 - 16:10

Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler

 

 

İngiltere’de büyük beğeni toplayan The Apprentice adlı reality şovun yıldızlarından Lottie Lion, metroda yaşadığı cinsel saldırıyı anlattı. Lion, 3 kişinin yanına yaklaşıp, göğüslerinin fotoğrafını çektiğini söyledi.

Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler - Sayfa 1

İngiltere’de yayınlanan ve özellikle iş dünyası tarafından sıklıkla takip edilen programlar arasında yer alan ve iş dünyasındaki kıyasıya mücadeleyi merkeze alan The Apprentice adlı reality şovun yıldızlarından Lottie Lion, metro istasyonunda uğradığı cinsel saldırıyı anlattı.

Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler - Sayfa 2

Lottie Lion, bir şahsın göğüslerini açtığını, 2 kişinin de fotoğrafını çektiğini dile getirdi.

Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler - Sayfa 3

TELEFONDA ARKADAŞIYLA KONUŞUYORDU

21 yaşındaki Lottie Lion, korkunç saldırının 24 Mart’ta saat 22:00 sularında gerçekleştiğini söyledi.

Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler - Sayfa 4

Reading’den Bristol’a gitmek üzere istasyonda bekleyip telefonda bir arkadaşıyla konuşurken saldırıya uğradığını açıklayan ünlü isim adamlardan birinin üstünü indirdiğini ve göğsünü açıp fotoğrafını çektiğini söyledi.

Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler - Sayfa 5

KAÇMAK İÇİN TRENE BİNDİ

2019’da da BBC’nin Lord Sugar programında yer alan Lottie, adamlardan kaçmaya çalışırken trene bindi, ancak yine de adamlardan kaçamadı.

Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler - Sayfa 6

Lottie, ‘Korkunç’ olaydaki saldırganlarının onu televizyon şovundan tanıyor olabileceğini söyledi.

Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler - Sayfa 7

Cinsel saldırıya uğrayan genç kadın, iki adamın da bunu cep telefonuna kaydettiğini belirtti.

Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler - Sayfa 8
Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler - Sayfa 9
Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler - Sayfa 10
Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler - Sayfa 11
Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler - Sayfa 12
Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler - Sayfa 13
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