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Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı

Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Mart 2024 - 16:17

Fenerbahçe’nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girdi. Fenerbahçe’nin yıldızı Osayi Samuel, kendisine doğru koşan yüzü maskeli bir Trabzonspor taraftarına yumruk attı. Taraftar, yumruğun etkisiyle yere düştü.

Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı - Sayfa 1

Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sahaya inip sarı-lacivertli futbolculara saldırdı.

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Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı - Sayfa 2

O anlarda Fenerbahçe’nin yıldızı Osayi Samuel, bir taraftara yumruk attı.

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Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı - Sayfa 3

TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ, STAD KARIŞTI
Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Kıran kırana geçen maçı Fenerbahçe kazandı.

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Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı - Sayfa 4

Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

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Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı - Sayfa 5

Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

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Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı - Sayfa 6

BATSHUAYİ TRABZONSPOR TARAFTARINA DÖNER TEKME ATTI
Yeşil sahanın karıştığı o anlarda ise Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel ise, kendisine doğru koşan bir Trabzonspor taraftarına yumruk attı.

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Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı - Sayfa 7

Yüzü maskeli taraftar, yumruğun etkisiyle yere düştü. Osayi Samuel ise, yere düşen taraftara yumruk atmaya devam etti.

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Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı - Sayfa 8
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Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı - Sayfa 9
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