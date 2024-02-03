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Rocky serisinin unutulmaz ismi Carl Weathers, vefat etti

Rocky serisinin unutulmaz ismi Carl Weathers, vefat etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Şubat 2024 - 14:04

Rocky serisinin ilk dört filminde Apollo Creed karakterini oynayarak hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu Carl Weathers hayatını kaybetti.

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