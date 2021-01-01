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Deniz Akkaya’ya Cezaevi Yolu Göründü!

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Deniz Akkaya’ya Cezaevi Yolu Göründü!
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09 Temmuz 2021 - 15:34
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Selin Ciğerci’nin aldırdığı tedbir kararını ihlal edince 3 gün zorlama hapsine çarptırılan Deniz Akkaya’nın karara itirazı reddedildi. Ünlü manken cezaevine girecek.

Deniz Akkaya'ya cezaevi yolu göründü!
Selin Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak kendisi ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı.

İddiaya göre Akkaya, katıldığı programda Ciğerci hakkındaki açıklamalarına devam etti. Ciğerci’nin avukatı, Akkaya’nın tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu. Bant kayıtlarını inceleten mahkeme, ünlü mankenin tedbir kararını ihlal ettiğini tespit edince 3 günlük zorlama hapsi kararı aldı.

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